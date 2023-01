Las Mejores Canciones del Momento: enero de 2023

Nada mejor que comenzar un año apostando por nuevos talentos. Por eso comenzamos nuestra playlist con las mejores canciones del mes con DEBBY FRIDAY, Raissa y Biig Pigg, quien ya ha lanzado su primera mixtape coincidiendo con su 25º cumpleaños. También podemos considerar que están empezando aunque a algunos les avalen los millones de streamings Stephen Sanchez, hemlock springs o Safety Trance.

En cuando a los Discos de la Semana recientes, hemos apostado en cambio por viejos talentos como John Cale, Iggy Pop o Sakamoto, momento que hemos aprovechado para repasar toda momentos clave de su discografía: por qué álbum de Sakamoto comenzar, ‘Paris 1919’ de John Cale y dos obras maestras de Iggy Pop como ‘Fun House’ de The Stooges y ‘Lust for Life‘ de su carrera en solitario.

También tenemos ya entre nuestras manos los álbumes de dani y Sam Smith, sin olvidarnos de algunos que nos llegaron a finales de 2022, como fue el caso de SZA y Little Simz. Aunque quienes han robado el foco este mes de enero han sido sin duda Shakira con Bizarrap y su «diss track» contra Piqué, y por otro lado Miley Cyrus. Como esta, anticipan igualmente sus discos FLO, Morreo, Daughter y Stephen Sanchez, entre otros.

DEBBY FRIDAY / SO HARD TO TELL

Raissa / I Want Your Sex

Biig Pigg / Kerosene

Arlo Parks / Weightless

Sam Smith, Koffee, Jessie Reyez / Gimme

Miley Cyrus / Flowers

dani / Nubes

Morreo / Mambo

SZA / Shirt

NewJeans / OMG

Stephen Sanchez / Evangeline

Yaeji / For Granted

Belén Aguilera / ANTAGONISTA

Safety Trance, Arca / El alma que te trajo

Shakira, Bizarrap / Session 53

hemlock springs / stranger danger!

Carolina Durante, Orslok / Casa Kira

Verona / Después de todo

boygenius / $20

Alice Wonder / Yo quisiera

FLO / Losing You

Little Simz / Heart on Fire

John Cale / OUT YOUR WINDOW

Ryuichi Sakamoto / «sarabande»

Daughter / Be On Your Way

Lil Yachty / pRETTy

Feid, DJ Premier / Le pido a DIOS

Ana Mena / Un clásico

Stephen Sanchez, Em Beihold / Until I Found You

Iggy Pop / Comments