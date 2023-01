Nepobabies que sí… y nepobabies que no

La revista Vulture publicó en plena Navidad un reportaje sobre «Nepobabies». Venía ilustrado con un croquis que relacionaba a muchas de las figuras sobre todo de Hollywood que son «hijos de» o «hijas de», pero salpicando también a iconos pop como Billie Eilish y Phoebe Bridgers. El artículo venía a recordar que no todos tenemos las mismas oportunidades de acceso a un trabajo, si bien Lily Allen hacía una de las defensas más férreas de estas personas, recordando que a menudo los «nepobabies» no tienen una infancia feliz, y que la misma circunstancia no se mira con lupa en bancos, empresas y multinacionales. Sólo en el ámbito de la cultura.

Dedicamos el nuevo capítulo de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, a debatir esta cuestión. Hablamos de casos de lo más pintorescos, desde Miley Cyrus a Kiko Rivera, pasando por Willy Bárcenas o Liza Minnelli. Y es que hay casos de «nepobabies» que abrazamos aunque sepamos que han sido enchufados, como es el caso de Soleá Morente; casos de personas que nos caen mejor que sus padres (en el caso de Will Smith no era muy difícil) y casos de personas que caen por su propio peso. ¿No es cierto que Enrique Iglesias y Julio José Iglesias han tenido desarrollos muy dispares?

