‘Ritmo’ del «nepobaby» Teo Lucadamo supera el millón de escuchas

Si sueles escuchar Sesión de Control, quizá te suene ‘Ritmo’. El tema estrella del EP de Teo Lucadamo celebra ya haber superado la cifra de un millón de streamings en Spotify desde su edición el pasado otoño. Además, lo ha logrado sin el apoyo de Novedades Viernes España, Éxitos España, Novedades Indie, ni ninguna playlist tan poderosa: tan solo ha aparecido de manera orgánica en las virales de nuestro país.

‘Ritmo’ es un tema influido por el hip-hop, el funk y el house, pero todo en él es esclavo de una letra que se jacta de tener aquello de lo que se presume en el título. Alguien con un beat tan metido dentro que debería ser «cardiólogo», que es un auténtico «metrónomo», que es casi una pena que no sea el beatmaker más conocido del país.

La simpática canción se acompaña de otras composiciones como ‘Droga para ricos’, ‘Cochecama’ y ‘Capa’ en el EP ‘El humano’, entre más ritmos noventeros como el acid, voces femeninas y no sé si decir spoken word. “Esa copa rota espero que no sea mi copa” es el leit motiv de la última. Lo que quizá no sabías es que Teo Lucadamo es uno de los hijos de Aitana Sánchez-Gijón con el pintor, fotógrafo, dibujante y escultor argentino Alejandro «Papin» Lucadamo. Un nepobaby de manual, lo que esperemos no sea decisivo para la eterna disyuntiva en esta sección: Revelación o Timo.



Podcast: Nepobabies que sí y nepobabies que no



