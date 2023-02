Depeche Mode irritan a sus fans con el anuncio de ‘Ghosts Again’

Depeche Mode han anunciado que su nuevo single, ‘Ghosts Again’, verá la luz el próximo jueves 9 de febrero a las 18.00 horas (CET). Es el primer adelanto de ‘Memento Mori’, su nuevo álbum de estudio, que sale el 17 de marzo. Un adelanto del tema se puede escuchar ya en sus redes.

Se concretan al fin noticias sobre el nuevo trabajo de Depeche Mode, que, desde que anunciaran, el pasado mes de octubre, la llegada de su nuevo disco, han mantenido un silencio absoluto. Han pasado cinco meses hasta que Dave Gahan y Martin Gore se han animado a anunciar el primer single, y la estrategia que han escogido no ha gustado a muchos de sus fans.

La semana pasada, Depeche Mode colgaron una cuenta atrás en sus redes que apuntaba al viernes 3 de febrero. Muchos de sus seguidores pensaron que este día podrían escuchar por fin ‘Ghosts Again’, pero la cuenta atrás solo dirigía a otra cuenta atrás, la que apunta al lanzamiento de la canción el próximo viernes.

En Instagram son muchos los fans de Depeche Mode que han inundado el «feed» del grupo con críticas hacia la campaña de ‘Memento Mori’. Muchos cuestionan la estrategia del grupo, ventilan su frustración ante la interminable espera por nueva música, o les piden que contraten a un equipo de márketing nuevo «que esté en sintonía con los tiempos actuales, porque estamos a 2023».

Durante esta espera que ha durado meses, Depeche Mode sí han vivido un pequeño «hype» no relacionado con su nuevo disco: su viejo single de 1987, ‘Never Let Me Down Again’, aparecía en una escena clave de la nueva serie de HBO ‘The Last of Us‘. El tema no ha protagonizado un nuevo boom a lo Kate Bush.