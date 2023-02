Las apuestas seguras de los Grammys, que son esta noche

El primer fin de semana de febrero está siendo intenso en cuanto a eventos musicales mediáticos. El sábado se ha celebrado la gala final de Benidorm Fest, y en la noche del domingo es momento de asistir a una igual de interesante, la de los Grammys, que seguimos viendo con rencor tras el vacío que le hicieron a The Weeknd en 2020. No, no se nos ha olvidado.

Hace unos meses defendíamos que esta noche debería ser la noche de Beyoncé. A la artista le han duchado a premios durante toda su carrera, pero muy pocos han sido realmente importantes. Nunca ha ganado el Grammy a Álbum del año, y Knowles tiene todas las papeletas para hacerlo esta noche… si Bad Bunny, autor del disco más exitoso de 2022, no se lo impide. La cosa está entre ellos dos. Apuesta: Bad Bunny, porque actuará y porque realmente ha firmado el disco más popular del año.

- Publicidad -

No hay que olvidar que Beyoncé es la artista más nominada en esta edición. Su disco ‘RENAISSANCE‘ aspira a nueve gramófonos. El de Álbum del año se le volverá a escapar mal que nos pese, pero se hará con el premio a Mejor disco de dance/electrónica. Por su parte, ‘CUFF IT’ ganará Mejor canción R&B y ‘Virgo’s Groove’ Mejor actuación de R&B.

En cuanto a Canción del año, ponemos la mano en el fuego a que veremos a Harry Styles recogerlo, pues eso es lo que ha sido ‘As it Was’, la canción del año 2022 en cuanto a cifras. Su mayor competidora es Adele con ‘Easy on Me’, porque ni ‘BREAK MY SOUL’ de Beyoncé ni ‘About Damn Time’ de Lizzo se le acercan en lo que a repercusión se refiere (y nos referimos a Estados Unidos, no a nivel global, que también). Apuesta: ‘As it Was’ y no hay discusión.

- Publicidad -

Otro de los premios principales es el de Grabación del año, que se diferencia del de Canción porque premia la parte técnica en lugar de la composición. Ahí sí vemos a Beyoncé ganando con la Canción Del Año para JENESAISPOP, ‘BREAK MY SOUL’. El sample de Big Freedia es oro. Apuesta: Beyoncé.

¿Qué pasará con el Grammy a Artista revelación? Es difícil adivinar si se harán con él unos virtuosos como Domi & JD Beck (a los Grammys les encanta el jazz y ellos son jovencitos), o más bien las nuevas estrellas del rock Måneskin. Con menos opciones parten la brasileña Anitta y los británicos Wet Leg. Puede dar la sorpresa Omar Apollo o algún nombre desconocido tipo Tobe Nwigwe. Apuesta: Måneskin porque han triunfado en Estados Unidos siendo italianos.

- Publicidad -

Uno de los premios que más curiosidad nos genera cada año es el que distingue el Mejor álbum alternativo del año. Puede ser por fin la noche de Björk, aunque si no lo ha ganado nunca, ¿realmente lo va a hacer ahora? Creo que se lo disputan Arcade Fire y Big Thief. Apuesta: Big Thief.

Este lunes comentaremos los ganadores también en las categorías específicas de pop, rock, R&B, electrónica, en las que sí pueden destacar Adele, Lizzo, Doja Cat, Brandi Carlile, The Black Keys…

Por otro lado, la lista de performers de los Grammys es amplia. Estarán Bad Bunny, Harry tyles, Lizzo, Mary J Blige, Sam Smith y Kim Petras, Steve Lacey, Brandi Carlisle, Luke Combs y Stevie Wonder con Smokey Robinson y Chris Stapleton, y DJ Khaled con Fridayy, Jay Z, John Legend, Rick Ross y Lil Wayne. Además, Kacey Musgraves rendirá tributo a Loretta Lynn, Mick Fleetwood, Sheryl Crow y Bonnie Raitt recordarán a Christine McVie, y Quavo & Maverick City Music harán lo propio con Takeoff.

De manera destacada, en los escenario de los Grammys se celebrará el 50 aniversario del hip-hop con una actuación llena de estrellas. ’50 Years of Hip-Hop’ contará con LL Cool J, The Roots, Big Boi, Busta Rhymes con Spliff Star, De La Soul, DJ Drama, DJ Jazzy Jeff, Missy Elliott, Future, GloRilla, Grandmaster Flash, Grandmaster Mele Mel & Scorpio/Ethiopian King, Ice-T, Lil Baby, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Nelly, Public Enemy, Queen Latifah, Rahiem, Rakim, RUN-DMC, Salt-N-Pepa con Spinderella, Scarface, Swizz Beatz y Too $hort.

La 65ª de los Grammys se celebran de 5 p.m. a 8:30 p.m de Los Ángeles. En España se podrá ver desde las 2 de la mañana hasta las 5.30 del ya lunes 6 de febrero.