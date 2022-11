Bad Bunny y ‘As It Was’, lo más escuchado en Spotify en 2022

Spotify ha dado hoy a conocer los datos globales de la plataforma, al igual que los datos de escuchas de cada persona en el esperado Spotify Wrapped. Por tercer año consecutivo, Bad Bunny vuelve a coronarse como el artista más escuchado del mundo en Spotify, gracias a ‘Un Verano Sin Ti’, que a su vez ha sido el disco más escuchado en el mundo durante este año. Taylor Swift y Drake completan el Top 3 de artistas más escuchados en Spotify en 2022.

Taylor Swift es la única mujer en el Top 10 de artistas global, ya que el resto del ranking es completado por The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem. Por otro lado, y con ninguna sorpresa, Rosalía ha sido la española con más reproducciones a nivel mundial.

En materia de canciones, Harry Styles ha salido victorioso. ‘As It Was’ se ha convertido en la canción más escuchada del 2022, seguida de ‘Heat Waves’ de Glass Animals y de ‘STAY’, de The Kid Laroi y Justin Bieber, un tema que fue lanzado en verano de 2021. La sesión número 52 de Bizarrap con Quevedo también se ha colado en el Top 10 de canciones más escuchadas en el mundo, en séptima posición. ‘Me Porto Bonito’, ‘Tití Me Preguntó’, ‘Cold Heart – PNAU Remix’, ‘Ojitos Lindos’ y ‘Running Up That Hill’ también forman parte del Top 10 global.

Aparte del disco de Bad Bunny, ‘Harry’s House’ y ‘SOUR’ han sido los que más ha quemado la gente. El Top 5 de discos lo completan ‘=’ de Ed Sheeran y ‘Planet Her (Deluxe)’ de Doja Cat’. Cabe mencionar que ‘YHLQMDLG’, pese a haber salido a principios de 2020, se ha posicionado como el octavo disco más escuchado a nivel mundial.

Bad Bunny también ha sido el artista más escuchado en España, para sorpresa de nadie, por lo que Rauw Alejandro y Quevedo se han tenido que conformar con el segundo y tercer puesto. Bizarrap, Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, Rosalía y Feid completan el ranking. De nuevo, solamente una artista en el Top 10. Aitana, Karol G, Shakira, Taylor Swift, Ana Mena, María Becerra, Nicki Nicole, Bad Gyal y Becky G, junto a Rosalía, son las artistas que más han sonado en España este año.