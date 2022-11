Los mejores discos de 2022 para la revista TIME

La prestigiosa revista TIME ha confeccionado su propia lista de «Los mejores discos de 2022», en la que ha incluido tanto artistas veteranos como jóvenes, y cuyo primer puesto promete levantar alguna ceja que otra. Los discos en cuestión han sido elegidos en base a su contribución a «expandir los límites del género, el tema y el sonido», según indican al principio del artículo.

Vamos a empezar por lo que más interesa: los tres mejores discos de 2022 para la revista TIME. En tercera posición encontramos al ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé, sin duda uno de los discos más comentados y celebrados del año. Acertadamente, los editores apuntan que «hay pocos artistas que puedan lanzar un álbum tarde en su carrera y todavía producir la canción del verano».

El segundo mejor disco de 2022 es un álbum debut de una artista de la que no hemos hablado en nuestra revista, Saya Gray. ’19 Masters’ es descrito como «lleno de ideas a medias, guitarras dispersas y pálidas pistas de audio». En la misma descripción es comparado con ‘Blonde’, de Frank Ocean, y mencionan que podría ser un «digno heredero» de este. Lo poco conocido que es este disco contrasta en todos los niveles con el que han elegido como «mejor disco de 2022», ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny.

La razón de esta elección la brindan en la primera línea: «Ningún otro disco ha tenido tanto atractivo universal este año como el glorioso cuarto álbum de Bad Bunny». Una afirmación difícil, o imposible, de rebatir. Mucha gente va a rabiar con esta elección, y por eso los editores de TIME se esfuerzan más de lo normal en explicar por qué este disco es tan importante para ellos.

«Conducido por los estilos musicales de El Caribe, desde reggaetón y dembow hasta merengue y cumbia, y reafirmado por elementos de dance hall y tecno, Benito pone las raíces del disco en lo profundamente personal», apuntan los de TIME. También hacen hincapié en la carga política que trae consigo ‘Un Verano Sin Ti’, «desde la privatización del poder en Puerto Rico hasta como la crisis de gentrificación de la isla es parte de una larga historia de colonización». Finalmente, lo definen como «un proyecto que desafía el género, intergeneracional y revolucionario».

El resto de la lista lo completan el ‘MOTOMAMI’ de Rosalía en décimo lugar, ‘You Can’t Kill Me’ de 070 Shake en el noveno, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ de Kendrick Lamar en el octavo, Angel Olsen con ‘Big Time’ en el séptimo, ‘Electricity’ de Ibibio Sound Machine en el sexto, ‘It’s Almost Dry’ de Pusha T en el quinto y Father John Misty en cuarto lugar con ‘Chloe and the Next 20th Century’.

Los mejores disco de 2022 para la revista TIME:

1. ‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny

2. ’19 Masters’ de Saya Gray

3. ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé

4. ‘Chloe and the Next 20th Century’ de Father John Misty

5. ‘It’s Almost Dry’ de Pusha T

6. ‘Electricity’ de Ibibio Sound Machine

7. ‘Big Time’ de Angel Olsen

8. ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ de Kendrick Lamar

9. ‘You Can’t Kill Me’ de 070 Shake

10. ‘MOTOMAMI’ de Rosalía