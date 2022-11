Taylor Swift, por primera vez top 1 en JENESAISPOP

200 hits y un millón de Grammys después, Taylor Swift al fin consigue ser número 1 en JENESAISPOP con ‘Anti-Hero’. Es la primera vez en 16 años de historia de la web. Hasta ahora, o bien la redacción no incluía sus singles en las candidaturas (‘Shake It Off’, ‘ME!’), o bien la gente no las votaba. ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, en su momento rechazada por nuestro público, fue solo top 33 en el top, en una semana en que curiosamente coronaba su ex Calvin Harris en compañía de Florence + The Machine. ‘cardigan’ tuvo que conformarse con el número 2 por detrás de ‘Say Something’ de Kylie Minogue, mientras ‘willow’ no pasó del top 9. Os recordamos que hemos dedicado a Taylor Swift el podcast de esta semana. Como curiosidad, es su amiga Lana del Rey quien acumula más números 1 históricos en JENESAISPOP, con un total de 14.

Por lo demás, pocas novedades aceptadas en la lista: tan solo Fever Ray llega al top 10, Nathy Peluso lo roza y Phoenix con Ezra Koenig llega al número 22.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Alien Tango / 1000 Years

Alizzz / Que pasa nen

Alvvays / Easy On Your Own?

Arctic Monkeys / Body Paint

Arctic Monkeys / There'd Better Be a Mirrorball

Avril Lavigne, YUNGBLUD / I'm a Mess

Benjamin Clementine / Genesis

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Beyoncé / CUFF IT

Bibio / S.O.L.

Björk / Atopos

Björk, Kasimyn / Fossora

Caroline Polachek / Sunset

Christine and the Queens / rien dire

Depresión sonora / Como todo el mundo

Dry Cleaning / Don't Press Me

Fever Ray / Carbon Dioxide

Fever Ray / What They Call Us

FLETCHER / Becky's So Hot

Florence + the Machine / My Love

Ginebras / Alex Turner

Grace Ives / Lullaby

Harry Styles / As It Was

Jessie Ware / Free Yourself

Kelela / Happy Ending

Los Punsetes / Ocultismo

Lucrecia Dalt / Contenida

Maria Rodés / Recordarte

Meghan Trainor / Made You Look

Nana Lourdes / Horse Girl

Nathy Peluso / Estás buenísimo

Phoenix, Ezra Koenig / Tonight

Röyksopp / Me&Youphoria

Rigoberta Bandini / Canciones de amor a ti

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Rihanna / Lift Me Up

Romy, Fred again.. / Strong

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

Soleá Morente, La Casa Azul, Las Negris / Vamos a olvidar

Sophie Ellis-Bextor / Hypnotized

Sr Chinarro / Sexo, mar y sol

Sudan Archives / Selfish Soul

Taylor Swift / Anti-Hero

The 1975 / I'm In Love With You

Tove Lo / 2 Die 4

Tove Lo / Grapefruit

Weyes Blood / It's Not Just Me, It's Everybody

Yeah Yeah Yeahs / Wolf

Yves Tumor / God Is a Circle Ver resultados