El número uno de la lista de Discos España continúa encabezado por ‘DONDE QUIERO ESTAR’ de Quevedo, seguido por ‘Un verano sin ti‘ de Bad Bunny y ‘SATURNO‘ de Rauw Alejandro. El top 5 lo completan ‘Paraíso’ de Mora y ‘FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS’ de Feid.

La entrada más fuerte de la semana la protagoniza Ava Max con ‘Diamonds & Dancefloors‘, reciente Disco de la Semana en estas páginas. El segundo trabajo de Ava entra en el puesto 10 de la lista, dos puestos por debajo que ‘Heaven & Hell’ (8). En Reino Unido la decepción ha sido mayor, pues Ava ha pasado de colocar su debut en el 2, a entrar en el 11 con el disco actual.

A espera de la actualización del Billboard, ‘Diamonds & Dancefloors‘ ha obtenido también buenos puestos en Alemania (8), Suecia (7), Escocia (6) o, en menor medida, Francia (15). En otros territorios ha ido peor. Por ejemplo, en Italia no ha pasado del puesto 50.

La siguiente entrada en tabla es de Sam Smith. ‘Gloria‘ saluda desde el 11 probablemente gracias a las buenas ventas de su versión en vinilo, que entra en el número 4. Es la mejor entrada de Smith en nuestro país. Sí, mejor que la de ‘In the Lonely Hour’, que «solo» llegó al puesto 12; que la de ‘The Thrill of it All’, que igualó esa posición, y que la de ‘Love Goes’, que no pasó del 13.





Aunque la verdadera noticia que deja la lista puede ser la entrada de MARLENA. La banda madrileña, que edita en un sello independiente, entra por primera vez en la tabla con su disco de debut, ‘1000 PRIMERAS VECES’, en el puesto 100. El grupo ha recibido el apoyo de Los 40 Principales, pero la entrada del disco ha de deberse principalmente al éxito de sus singles, que suman streamings millonarios: solo ‘Me sabe mal’ suma cerca de 27 millones, y hay que contar también las escuchas masivas de ‘niñata’ o ‘Fecha de curiosidad’. Parece que estamos ante una de las bandas indie revelación de la temporada.



Más arriba llegan otras entradas. La banda de k-pop TOMORROW X TOGETHER coloca su EP ‘The Name Chapter: TEMPTATION’ en el puesto 20, y en el 21 aparece el box set de Bob Dylan, ‘Fragments – Time Out of Mind Sessions’. El rapero Dano llega al puesto 23 con ‘El hombre hace planes, Dios se ríe’, y Avril Lavigne coloca la reedición de ‘Let Go’ en el 37. Dicha reedición llega al número 1 de vinilos. El disco rockero de la semana es ‘Chaos & Colour’ de Uriah Heep, que entra en el 98.