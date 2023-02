Sophie Ellis-Bextor «rompe el ciclo» con su nuevo single

Sophie Ellis-Bextor ha anunciado que su nuevo disco saldrá el 2 de junio. ‘Hana’ es la tercera parte de la trilogía de álbumes que Sophie ha estado publicando en los últimos tiempos, una trilogía que empezó con el lanzamiento de ‘Wanderlust‘ en 2014 y que continuó con la llegada de ‘Familia‘ en 2016.

Si el primero de estos discos se inspiraba en la cultura soviética, el segundo ponía el pie en América Latina. Y en ‘Hana’, Ellis-Bextor viaja a Japón, país que la cantante visitó por primera vez en 2020, antes de la pandemia. De hecho, una de las pistas incluidos en el largo se titula ‘Tokyo’, cuenta la nota de prensa.

Sin embargo, ese no es el single de ‘Hana’ («florecer» en japonés, o «pétalo») que conocemos hoy. ‘Breaking the Circle’, una nueva producción de Ed Harcourt, como las de los dos discos anteriores, de hecho «rompe el ciclo» de la etapa disco de Sophie, y apuesta por un sonido más orgánico de pianos, baterías y vientos, un sonido que se aproxima al trip-hop pero que no abandona la majestuosidad del pop clásico, muy presente en los últimos trabajos de la artista.

‘Breaking the Circle’ es un tema que se zambulle en «lo desconocido» y que, además, tiene el buen gusto de incluir una referencia a ‘The Twilight Zone‘, la serie británica de culto. En palabras de Sophie, se inspira en «esos momentos nocturnos en que te cuestionas todo pero de repente sientes un chute de adrenalina frente a lo que te depara el mañana», así como en esas «conversaciones filosóficas que tienes a las tres de la mañana, en las que todo parece posible».

El sonido de ‘Breaking the Circle’ sorprende, decimos, porque no tiene nada que ver con el del single dance ‘Hypnotized‘, el reciente single de Ellis-Bextor, ni mucho menos con los directos ‘Live from the Kitchen Disco’ con los que la cantante entretuvo a sus fans durante el confinamiento.