Samara Joy ha dado una de las grandes sorpresas en los Premios Grammyde este año, llevándose el galardón a ‘Mejor Artista Nuevo’ por delante de Måneskin, Omar Apollo, Wet Leg o Domi & JD Beck, los cuales se alzaban como los favoritos, en un principio. El resultado no ha sido tan diferente. Al igual que los integrantes de Domi & JD Beck, Samara Joy es una joven artista, de 22 años, y su especialidad es el jazz.

Joy tiene una voz clásica, a lo Nina Simone o Sarah Vaughan, perfecta para ser desplegada en canciones como ‘Can’t Get Out Of This Mood’ o ‘Guess Who I Saw Today’. Ambas están incluidas en el segundo disco de la cantante neoyorquina, ‘Linger Awhile’, que también se ha llevado el Grammy a ‘Mejor Álbum Vocal de Jazz’. Este fue lanzado en septiembre, es el primer disco de la artista en Verve Records y está compuesto por 10 canciones ya consolidadas, tales como ‘Round Midnight’ (Thelonious Monk) o ‘Someone to Watch Over Me’ (George Gershwin).

- Publicidad -

Denominada en su web oficial como «la primera estrella cantante de jazz de la Gen Z», Samara Joy creció en el Bronx escuchando, sobre todo, la música de la infancia de sus padres, tal y como ha descrito ella misma. Tiene un legado musical que comienza con sus abuelos, quienes actuaron con el grupo de gospel The Savettes, y que llega hasta su padre, cantante, productor, compositor y colaborador de Andraé Crouch, considerado «el padre de la música góspel moderna».

Joy continuó el legado familiar cantando en la iglesia y uniéndose a una banda de jazz en el instituto. Tras ingresar en la Universidad Estatal de Nueva York se especializó en canto y fue en esta época en la que lanzó su disco debut, titulado ‘Samara Joy’. Desde entonces, consiguió actuar en el programa ‘The Today Show’ gracias al éxito de la canción ‘Stardust’ y empezó a convertirse en una estrella de Tik Tok, con casi 300.000 seguidores. Ahora que con tan solo 22 años ha conseguido sus primeros dos Grammy, se postula como una artista a la que tener en cuenta en el futuro.

- Publicidad -