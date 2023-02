Blanco destroza el decorado de San Remo… ¿e imita su videoclip?

El festival de San Remo ha comenzado esta semana y ha dejado un protagonista inesperado. El cantante Blanco acudió al certamen para presentar su nuevo single, ‘L’Isolla Delle Rose’. Lo hizo a duras penas porque el cantante no escuchaba su voz por los auriculares y, en lugar de cantar como pudiera, decidió pagarlo con el atrezzo, como preso de la ira, liándose a patadas con las flores que decoraban el escenario.

A la actuación de Blanco le siguieron los abucheos del público, y el cantante se excusó argumentando que «tenía problemas en el retorno y decidí disfrutarlo de todos modos» porque, dice, «a veces, no tienes que seguir el guion».

- Publicidad -

Más tarde, Blanco publicó una disculpa a la «ciudad de las flores» en forma de poema: «He caído… Me he roto la cara y lloro. Y después… Río, río, río, río, río, río y grito. Porque no soy perfecto como me querías, pero finalmente soy yo mismo».

Como indica RTVE, casualmente el «enfado» exhibido por Blanco sobre el escenario de San Remo se parece al que muestra en el videoclip de ‘L’Isolla Delle Rose’, en el que el cantante aparece ensangrentado y, también, destrozando unas flores rojas que decoran una casa. ¿Cuánto hay de márketing en todo esto? ¿Mejor nos creemos la fantasía?

- Publicidad -

Como el público eurofán recordará, Blanco representó a Italia en Eurovisión el año pasado, junto a Mahmood, con el baladón ‘Brividi’. En la final de Eurovisión, Blanco y Mahmood quedaron sextos. Sin embargo, Blanco solo ha acudido esta semana a San Remo como artista invitado.

Curiosamente, entre quienes sí participan este año en San Remo se encuentran las queridas Paola & Chiara. Cantan ‘Furore‘.