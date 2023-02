NEEIV, el DJ malagueño que viste a las «divas» de funk carioca

NEEIV es un joven DJ y productor de Málaga que estos días está de gira, y el viernes 10 de febrero pincha en la sala Razzmatazz de Barcelona, a partir de las 1.00 horas, dentro de la agenda de la fiesta Fuego, junto a sus compañeros Hoodini y Lemonboy. Las entradas están disponibles en la web de la sala.

El artista de 24 años se especializa en los ritmos del funk carioca, los mismos que encontramos en una de sus mejores producciones, ‘Azul’, tan chill, en realidad, como promete su título. ‘Contratiempo’, una colaboración con Love in the Endz y Blue Canarinho, es especialmente atmosférica y sugerente, aunque NEEIV también puede sonar tan agresivo como lo hace en ‘Gyal’ o ‘Bonde’.

- Publicidad -

Conocido por sus «edits» y remixes, NEEIV también ha mostrado gusto por remezclar a las divas del pop. Entre las producciones que ha subido a Soundcloud se encuentra un EP llamado ‘Divas’ que se compone de remixes de funk carioca de ‘Hips Don’t Lie’ de Shakira, ‘Toxic’ de Britney Spears y ‘Diva’ de Beyoncé. La portada del EP no tiene pierde alguno.

En cualquier caso, a NEEIV le interesa «moverse entre géneros», como cuenta su biografía, y también entre épocas porque, entre los temas que el DJ andaluz ha adaptado recientemente, se encuentran ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras o incluso ‘MOTOMAMI’, el interludio de Rosalía. En su página de Soundcloud están disponibles sus sets.

- Publicidad -

Barriendo para casa, uno de sus remixes recientes, y el único disponible en Spotify, es del tema ‘The Way You Make Me Feel’ de Sofia Coll, artista a la que has podido escuchar en la playlist Sesión de control. Al remix se subía nada menos que Rakky Ripper, a la que acabamos de ver en Benidorm Fest.