Suede y The Primitives se unen al cartel de Visor Fest 2023

Los británicos Suede y The Primitives se unen a la parrilla de artistas confirmados para Visor Fest 2023, conformada por Orchestral Manoeuvres in the Dark, Nada Surf y Mercromina. El festival murciano, centrado en las décadas de los 80 y 90, se celebrará los próximos 22 y 23 de septiembre en el recinto de La Fica.

El Visor Fest se aleja del formato habitual de este tipo de eventos, permitiendo disfrutar de todos los conciertos sin solapamientos, como si se estuviera en una sala. El año pasado incluyó los directos de bandas como The Waterboys, Mudhoney, New Model Army, Lagartija Nick, Australian Blonde, Lightning Seeds, James y Teenage Fanclub. Además, contribuyeron a esto las sesiones de Pepe Lee DJ, Fran Lenaers, Kutxu DJ, Fantabulosa DJ, Alesa DJ y David Kano.

- Publicidad -

Orchestral Manoeuvres in the Dark ya ha agotado todas las localidades para las otras dos fechas que realizarán en nuestro país por su gira ‘Architecture & More’, teniendo una tercera cita exclusiva en Visor Fest 2023. Los abonos están disponibles a un precio de 62€ (más gastos de gestión) en la página web del evento.

- Publicidad -