RAYE se rebela contra la droga en la bebida en ‘Black Mascara’

‘My 21st Century Blues’ de RAYE es nuestro “Disco de la Semana” y ella está eufórica. Dice haber dado el mejor concierto de su vida y haber firmado 4.000 CD’s. Ha terminado en el top 2 de álbumes en Reino Unido, tan sólo por detrás de Shania Twain.

La mala noticia es que el alcance de ‘Escapism’, que ha sido top 1 en UK, puede oscurecer al resto del disco. Y sería una pena porque hemos conocido otros singles como ‘Black Mascara’ que también merecen su oportunidad. Lo seleccionamos como “Canción del Día” a la espera de que viva un relanzamiento, como sucedió por ejemplo con algunos temas del primer disco de Dua Lipa, resucitando tras el éxito de ’New Rules’ y ‘IDGAF’.

Precisamente a las coreografías de chicas de Dua Lipa recuerda el vídeo de la housera ‘Black Mascara’, lo cual tiene sentido porque tiene connotaciones feministas. RAYE escribió este tema sobre un chico que le gustaba, pero le echó algo en la bebida, lo que en inglés se conoce como “drinkspiking”. A eso se refiere con la obsesiva repetición de los “what you done to me” del estribillo, al tiempo que planifica su venganza, con una “negra máscara”. Una canción oscura que paradójicamente funciona en la pista de baile de la que ha de huir.



