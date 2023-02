Shania Twain vuelve a quedarse el top 1 de UK por poco

Algunos recordaréis que el que hasta ahora era el último disco de Shania Twain, ‘Now’ (2017), su primer disco en 15 años, fue número 1 en Reino Unido por los pelos, y además envuelto por la polémica. Peleaba con ‘Visions of a Life’ de Wolf Alice y a uno de los miembros del grupo se le ocurrió decir que Shania ya había tenido suficientes números 1 en su momento y que la gente comprara su disco. La llamó «una versión de ‘It’ protagonizada por una estrella del country». Fue acusado de edadismo.

Shania ganó la batalla. ‘Now’ fue número 1, dejando el segundo de Wolf Alice en el puesto 2 (quienes al menos pudieron resarcirse llegando al número 1 de UK años después con su tercer disco). La historia se repite y esta semana hemos asistido a una nueva guerra por el número 1 entre Shania Twain y un artista joven, en este caso RAYE, protagonista de nuestro «Disco de la Semana» con ‘My 21st Century Blues‘.

‘Queen of Me’ de Shania siempre ha liderado, pero RAYE realizó un llamamiento a sus fans en redes sociales para que compraran su «Blues del siglo XXI». Lo descontó en iTunes y HMV y proporcionó copias firmadas a Banquet. Además, tenía de su lado el streaming, que en los últimos días siempre suma un fuerte empujón. Un fan de RAYE llamado Richard ha llegado a comprarse 47 copias físicas del disco y la artista está intentando localizarle a través de Twitter.

Shania contraatacaba con promo especial en Reino Unido, tanto en radio como en tiendas, y también con descuentos tanto en Amazon como en tiendas físicas, salpicando incluso a su preciado vinilo rosa.

Finalmente se ha llevado el gato al agua Shania con las ventas de 18.000 copias de ‘Queen of Me’, casi todas en CD (12.000), pero contando también los vinilos (3.000), las descargas (1.400), los cassettes (900), y en menor medida, el streaming, que solo le ha reportado lo equivalente a 700 unidades.

RAYE ha tenido que conformarse vendiendo 15.500 copias, aunque le queda el consuelo de haber conseguido el número 1 en singles con la estupenda ‘Escapism’, que continúa en el puesto 2 de las listas británicas, tan sólo por detrás de ‘Flowers’ de Miley Cyrus.



There is someone called Richard who bought 47 physical copies of

My 21st Century Blues and I need you to make yourself known Richard🫀🥺

— RAYE (@raye) February 10, 2023