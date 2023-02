Trugoy the Dove, de De La Soul, muere a los 54 años

De La Soul, uno de los grupos de hip-hop pioneros de los años 80 y 90, pierde a uno de sus integrantes. Trugoy the Dove ha fallecido a los 54 años. No se ha revelado causa de la muerte, si bien, en 2017, Trugoy reveló que padecía una cardiopatía congénita.

Trugoy y sus compañeros, Posdnuos y Maseo, iban juntos al instituto en Amityville, Nueva York, cuando formaron De La Soul y llamaron la atención del productor Prince Paul. ‘Plug Tunin’, su primer single, salió a principios de 1988 y el año siguiente vio la luz su disco de debut.

Considerado uno de los mejores discos de hip-hop de todos los tiempos, ‘3 Feet High and Rising’ puso sobre la mesa el vibrante y colorido estilo de De La Soul, que se caracterizaba por mezclar ritmos de hip-hop con samples de jazz y funk, a la vez que, en sus letras, expresaban mensajes positivos que abogaban por la paz. Su lírica también podía caer en el absurdo, como demuestra el dato que Trugoy se puso de alias la palabra «yogurt» escrita al revés, porque le «gustaba el yogurt».

Debido a sus letras y a su estética «flower power», pronto la crítica les tildó de «hippies», distinción que ellos disputaban: su segundo disco lo llamaron ‘De La Soul is Dead’ y contenía un fondo más oscuro y político. Pero, a pesar de que seguir lanzando discos, como ‘Buhloone Mindstate (1993) o ‘Art Official Intelligence: Mosaic Thump’ (2000), ninguno de ellos igualó la aceptación crítica o comercial de ‘3 Feet High and Rising’, un álbum sin el que no existirían las carreras de Pharrell Williams o Tyler, the Creator, como ellos mismos han observado.

En 2005, De La Soul vivieron un nuevo momento de popularidad cuando aparecieron en ‘Feel God Inc.’, uno de los mayores éxitos de Gorillaz. Especialmente el rap de Trugoy recibió grandes halagos. El tema ganó el Grammy a Mejor colaboración pop en 2006 (la actuación de Gorillaz y De La Soul inauguró la ceremonia antes de que Madonna se uniera con ‘Hang Up’), y a día de hoy supera los mil millones de streamings solo en Spotify. En 2014, eso sí, llegaron a regalarlos en su web, en formato mp3. En 2016 publicaron el que, hasta ahora, es su último álbum de estudio.

Precisamente las plataformas de streaming han sido un talón de Aquiles para De La Soul, cuyo uso de samples no autorizados les ha solido meter en problemas. Solo este año, el 3 de marzo, su discografía completa llegará a Spotify, siendo ‘The Magic Number’ y ‘Eye Know’ los primeros singles disponibles.