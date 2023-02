Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes.

Dua Lipa en Barcelona

Mientras trabaja en su tercer disco, que seguirá siendo pop, pero más maduro, Dua Lipa ha tenido tiempo de realizar una pequeña excursión a Barcelona «y otras partes de Cataluña». La británica ha catado vinos y comido en algunos de los mejores restaurantes de la ciudad: si vives por el Poblesec la has tenido cerca y ni te has enterado.

La confusión térmica de Paco y María León

No hay quien entienda los cambios de temperatura que vivimos actualmente. Los hermanos León representan esta «confusión térmica» en esta foto: Paco posa pecho al aire como si fuera agosto, y María lo hace abrigada con un jersey, con cara de haber pillado el catarro del año.

Los looks imposibles de Doja Cat

Nadie como Doja Cat para traer un look arriesgado a la alfombra roja. Como invocando aquellos tiempos en que Lady Gaga era noticia por vestir los atuendos más extraños que habías visto jamás, Doja se ha dejado ver toda pintada de rojo y recubierta de cristales en un evento de moda. En otro ha hecho «drag king» (como Gaga en los tiempos de ‘Born this Way‘) y se ha puesto bigote.

Rigoberta se corta el pelo

La larga melena era una de las señales de identidad de Rigoberta Bandini. Era, porque la autora de ‘La Emperatriz‘ ha acudido a la peluquería y se la ha cortado. Unos centímetros, eso sí. Pero un corte de pelo siempre es simbólico de algo nuevo, y Paula Ribó, de hecho, ya prepara nuevas canciones.

Britney Spears y el Banco de España

Britney no ha visitado Madrid, como Dua Lipa Barcelona, pero sí ha posteado la imagen de una vidriera madrileña. Spears ha encontrado la foto en la página de Instagram de Antiguos Cafés de Madrid, pero la vidriera no pertenece a ninguna cafetería, sino al Banco de España.

Charli en el hospital

A Charli XCX la han ingresado recientemente en el hospital para extirparle la muela del juicio, y la cantante no ha podido aguantarse las ganas de subir una foto de ella en el posoperatorio. Las estrellas del pop ya no son como las antes.

La actuación improvisada de Joey Fatone

Entre las cosas que pueden pasar en Estados Unidos cuando estás tan tranquilo cenando en un restaurante, es que Joey Fatone de los *N SYNC aparezca de la nada para improvisar una actuación. Ha sucedido en una fiesta drag en Miami.

Okay Joey Fatone you betta harmonize for the gays! pic.twitter.com/6PwyvAO3tC — chris evans (@notcapnamerica) January 8, 2023

La operación de Shirley Manson

Otra artista que ha documentado su hospitalización recientemente es Shirley Manson, de Garbage. La cantante ha pasado por quirófano para someterse a una operación de cadera, y la intervención ha sido un éxito. Después de permanecer días postrada en cama, ya camina con la ayuda de un bastón.

La venganza de RAYE

El disco de RAYE salía a principios de febrero tras años de angustiosa espera. Además, es estupendo. La artista ha tenido que hacerse indie para poder sacarlo y, en el día de lanzamiento, decidía montar una instalación artística delante de las oficinas de su antigua discográfica.

Raye installs the set of her debut album ‘My 21st Century Blues’ in front of her old record label, who did not allow her to release it for 7 years. pic.twitter.com/eGoRY5rOCJ — Pop Base (@PopBase) February 3, 2023

Cher y Janet se vuelven a encontrar

Janet Jackson ha actuado recientemente en Las Vegas, y Cher ha querido saludarla en el backstage. La imagen es curiosa y no porque ambas se den la mano a 800 metros de distancia. Ambas divas se conocieron hace muchos años: Janet todavía era una niña cuando apareció en el programa de Cher en el año 1972, dejándonos una estampa histórica para el pop.

🚨👋 | @Cher with @JanetJackson at the backstage of her concert in Las Vegas last night. pic.twitter.com/U0q1LmXs4L — Cher Universe (@TCherUniverse) January 1, 2023

Janet Jackson and Cher, 1972 pic.twitter.com/7hVnay96wQ — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) October 16, 2022

Bonus: El iPod de Charlie Puth

Para fans de la tecnología retro, existe una app que reproduce la imagen de un iPod en tu teléfono móvil. Charlie Puth nos ha querido enseñar que usa esta app. También nos ha querido enseñar sus piernas.