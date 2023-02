Quevedo, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Feid y Mora siguen conformando el Top 5 de la lista de Discos española con sus últimos lanzamientos sin prácticamente cambios respecto a la semana anterior. El único es el de Feid y Mora, que se han cambiado los puestos, con Feid ascendiendo al número 4 y Mora descendiendo al quinto lugar.

En el sexto puesto ya encontramos novedades, con el último disco de Revolver, ‘Adictos a la Euforia’, debutando tan alto en la lista. Hablando de grupos con mucho recorrido, The Rolling Stones se plantan en el número 13 con ‘Grrr Live!’, su discos de grandes éxitos en directo. Por otro lado, ‘Foregone’ de In Flames, ‘Cupido’ de Tini y ‘This Is Why’ de Paramore entraban en los puestos 22, 28 y 32, respectivamente. El último disco en debutar en el Top 50 es ‘This Stupid World’, el último largo de Yo La Tengo, que se ha posicionado en el número 41.

En la segunda mitad de la lista encontramos tres nuevas entradas. La primera, ‘Ahora no lloro’ de Nickzzy en el número 61. Por último, el EP de Alizzz, ‘BOICOT’, ha entrado en el número 79, mientras que Natalia Lafourcade ha acabado debutando ‘De Todas Las Flores’ en el número 94. Además, ‘Warm Up’ de Bad Gyal, su última mixtape, ha reentrado en la lista y se ha plantado en el puesto 87 tras su lanzamiento en 2021. Probablemente, a raíz de sus dos grandes conciertos en el Palau Sant Jordi y en el WiZink Center.

