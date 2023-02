_juno dedican su canción más pop a los recuerdos que no tienen

_juno han publicado esta semana su segundo disco, ‘_BCN747′. El dúo formado por Zahara y Perarnau IV no quería publicar singles de este álbum para que el público comprendiera su retrato catastrofista en su conjunto, pero finalmente adelantaban ‘_La canción que no vas a hacer hoy’ un par de días antes del mismo, coincidiendo con el Día de San Valentín. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

Sin embargo, no se trata de una canción de amor. En todo caso sería una canción de amor a los recuerdos que no tenemos. Todos los versos son un listado de cosas que no se han hecho, desde el visible «me quito la ropa interior que no llevo» a «en el fondo del Támesis no hay nadie despierto para celebrar el Año Nuevo», pasando por un viaje a Japón que no se hizo, lo que incluye una referencia a Bill Murray y ‘Lost In Traslation’.

El tema carece de estribillo, pese a que la frase final de cada una de las tres estrofas sí se repite, y aun así resulta la grabación más pop realizada por _juno hasta la fecha. Es otra de las grandes paradojas de esta era. Seguramente tengan mucho que ver su carácter electropop, sus beats cercanos a la pista de baile, y ese puente instrumental de sintetizadores que lo mismo podría provenir de Hot Chip que de Caribou.

‘_La canción que no vas a hacer hoy’ encaja en un disco influido por ‘Double Negative’ de Low desde su mismo título y concepción. Fue aquel un álbum tan marcado por lo que no suena como por lo que sí, de manera que esta canción prácticamente lo redondea. En una entrevista con _juno que publicaremos próximamente, Martí nos contaba, entre risas, que hacer esta letra fue «horrible y muy difícil», mientras Z daba los detalles: «Para este disco nos planteamos hacer sesiones de composición: cada canción se gestaba en un día, por ejemplo, el día de hablar de Santiago de Chile y el viaje de Londres».

Continuaba: «‘_La canción que no vas a hacer hoy’ se llama así porque es la única que cada vez que quedábamos, no la podíamos hacer, que si COVID, que si el padre de Martí le llamaba para presentar su libro porque el editor había perdido el AVE o lo que fuera… Entonces pensamos en el viaje a Japón que no hicimos, en un hotel precioso de Zestoa de 4 o 5 plantas que se vendía por 200.000 euros en una subasta, y pensamos en comprar, pero ya se había vendido… en cosas que se quedaron por hacer, como pasar la Nochevieja en Londres porque estábamos confinados».

El vídeo es una recopilación de imágenes de viajes que alguien sí hizo, lo que incluye un par de planos de dicho hotel en Zestoa. No a Zestoa pero sí a muchos lugares viajará la inminente gira de _juno. Podréis ver al dúo el 28 de febrero en Alicante, el 4 de marzo en Zaragoza, el 18 de marzo en Madrid, el 14 de abril en Granada, el 15 de abril en Sevilla, el 21 de abril en Barcelona, el 29 de abril en A Coruña, el 1 de junio en Bilbao, el 10 de junio en Illes Balears y el primer fin de semana de agosto en Prestoso Fest. Entradas a la venta en soyjuno.com.