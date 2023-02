The National lanza ‘New Order T-Shirt’ y vende camisetas de New Order

The National han lanzado ‘New Order T-Shirt’, el segundo single de su próximo álbum, ‘First Two Pages of Frankenstein’. El noveno disco de The National estará disponible en todas las plataformas el 28 de abril. Además, The National presentará el LP en el WiZink Center el próximo 4 de octubre en un concierto único en nuestro país. Las entradas están disponibles en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Sobre el nuevo tema, que sucede a ‘Tropic Morning News’ y muestra el lado más blando del grupo, Aaron Dessner ha comentado que «para mí la línea de ‘I keep what I can of you’ significa algo sobre toda la gente que he conocido o querido alguna vez». También ha destacado que la simplicidad de la canción le recuerda «a nuestros discos anteriores», pero con la «madurez y experiencia» que tienen ahora: «Se siente como una canción muy importante para el futuro del grupo», concluía Dessner.

The National también se han asociado de verdad con New Order y han puesto a la venta una edición limitada de camisetas inspiradas en los diseños del grupo de Manchester. Una parte de las ganancias irá destinada a una organización benéfica que elegirá New Order.

‘First Two Pages of Frankenstein’ será el primer disco de The National desde ‘I Am Easy To Find’ (2019) e incluirá cameos por parte de Taylor Swift (‘The Alcott’), Phoebe Bridgers (‘This Isn’t Helping’, ‘Your Mind Is Not Your Friend’) y Sufjan Stevens (‘Once Upon A Poolside’).

Tracklist:

1. Once Upon A Poolside (feat. Sufjan Stevens)

2. Eucalyptus

3. New Order T-Shirt

4. This Isn’t Helping (feat. Phoebe Bridgers)

5. Tropic Morning News

6. Alien

7. The Alcott (feat. Taylor Swift)

8. Grease In Your Hair

9. Ice Machines

10. Your Mind Is Not Your Friend (feat. Phoebe Bridgers)

11. Send For Me