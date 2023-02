Jimena Amarillo canaliza a los Pixies en su nuevo adelanto

Jimena Amarillo ha lanzado hoy el primer adelanto de su esperado segundo LP, ‘LA PENA NO ES CÓMODA’, que estará disponible en algún momento de esta primavera. ‘Porque tú lo sabrías’ es el nuevo single de Jimena Amarillo y su primera incursión en el rock, alejándose de la «moñería bedroom» a la que nos tenía acostumbrados.

El tema está compuesto por un riff, muy a lo ‘Where Is My Mind?’, que se repite durante toda la canción, un bajo y una batería: una fórmula clásica de rock. Sin embargo, para Jimena Amarillo todo esto es algo nuevo: «Había una necesidad de romper tanta moñería bedroom que eso ya pasó de moda», escribía Jimena en su Instagram. Además, asegura que «es la primera vez que venzo mi miedo y grabo baterías». A todo esto se le suma las melodías vocales características de Jimena Amarillo y una letra que va en consonancia con sus trabajos anteriores.

Esta habla sobre cenar «gazpacho y sandía», sobre la noche haciéndose «dura como masa» y sobre anhelar el «privilegio» de la tranquilidad. Todo para describir un romance fallido que culmina con el estribillo final, en el que Jimena canta: «Esta ciudad no es la mía / Ya no paso por donde vivías / Porque tú lo sabrías / Esta ciudad no es la mía», inspirado en la mudanza de la artista valenciana a la capital.

‘LA PENA NO ES CÓMODA’ saldrá esta primavera y será el sucesor de ‘Cómo decirte, mi amor’, su LP debut lanzado en 2021. Sobre ‘Porque tú lo sabrías’, Jimena ha contado que es el track 9 del disco y que, pese a representar un cambio estilístico en su carrera, «no tiene nada que ver con el disco». A Jimena Amarillo le gusta «jugar a los contrastes».

