Jimena Amarillo inaugura la gira AIE, en la que realizará dos conciertos diferentes. El primero es mañana mismo, 13 de enero, en la sala Dabadaba de San Sebastián. El segundo, dentro de dos semanas, el 27 de enero en La Salvaje de Oviedo. De esta forma, Jimena Amarillo se une a Biznaga, La Sra. Tomasa, Carmen Xia, Kulto Kultibo y Neomak en el primer ciclo de la gira AIE de este 2023.

Desde la salida de ‘Cómo decirte, mi amor’, el primer LP de Jimena Amarillo, las escuchas de esta artista valenciana de 21 años han aumentado considerablemente. Puede que ser la artista más joven en tener un podcast propio en Radio 3 o que C. Tangana te nombre como una de las artistas que más admira ayude bastante en esto último.

- Publicidad -

Canciones como ‘Cafeliko’ o ‘Ni Se Nota’ ya superan las 7 millones de reproducciones en Spotify y su último single fue lanzado en julio de 2022 bajo el nombre de ‘Indie esperanzador’, aunque esta no sería la mejor forma de describir su música, que se mueve entre lo urbano, el pop y el R&B.

Jimena anunció el mes pasado que ‘LA PENA NO ES CÓMODA’, su segundo álbum, llegaría en la primavera de 2023 y desveló su curiosa portada. Desde entonces, no se ha vuelto a pronunciar sobre su anticipado disco, pero ella misma lo explica en un post de Instagram: «Si ahora estoy tan callada es porke a partir de cierto punto no callaré». Las entradas para ver a Jimena Amarillo en San Sebastián y Oviedo están disponibles aquí.