Loreen podría volver a ganar Eurovisión con ‘Tattoo’

Este mes de febrero se han celebrado las 4 primeras semifinales del Melodifestivalen, el icónico proceso clasificatorio que busca al representante de Suecia en Eurovisión. 50 años después de ABBA, Suecia continúa siendo el país que más en serio se toma el certamen y las expectativas vuelven a ser máximas.

Sobre todo después de la actuación de este sábado 25 de febrero de Loreen. La cantante que ganara Eurovisión con ‘Euphoria’, además recuperando el prestigio del festival gracias a su minimalista puesta en escena y a su canción pop, se ha presentado varias veces al Melodifestivalen. Evidentemente lo ganó con ‘Euphoria’ y ahora puede volver a ganarlo con ‘Tattoo’.

Loreen sufrió la invasión del escenario durante su actuación, por parte de un activista ecologista, pero eso no fue impedimento para la cantante, que pudo repetir su show y clavarlo. ‘Tattoo’ presenta a Loreen en una nueva puesta en escena minimalista, en un espacio claustrofóbico del que consigue huir, mientras la canción, de corte parecido a ‘Euphoria’, tiene algún retazo más trance.

‘Tattoo’ arrasó, clasificándose directamente para la final de Melodifestivalen, mientras otras canciones tienen que pelear en la semifinal del 4 de marzo. Suecia decidirá su canción definitivamente en menos de 15 días, el 11 de marzo, pero por si acaso ya se ha disparado en las apuestas. Hay quien ve aquí un ganador de Eurovisión y Suecia ya está en el número 1 de las apuestas por delante de Ucrania. España, por cierto, sube al 8º lugar por encima de Italia.

En nuestro foro de Eurovisión 2023, ya hay diversidad de opiniones. Svampita está entusiasmado: «La actuación de Loreen ha sido impresionante. Yo creo que es la ganadora de Eurovisión». AdriEv concuerda: «Menudo temazo, winner alert total». LaBecaria no tanto: «La canción no me dice nada, repetitiva a más no poder. La puesta en escena, en cambio, sí me parece una pasada, pero para mí, no es alerta winner». VdeSantos equilibra las cosas: «Tattoo no es tan buen tema como Euphoria, pero si hubiese aparecido ahora de la nada (sin existir su predecesora) diríamos lo que es: es una canción muy potente (que sí, hecha con de aquí y de allá), y con una puesta en escena increíble».