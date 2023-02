Sabrina Carpenter ha sido la última invitada en el Live Lounge de la BBC. La cantante, que apareció entre las Mejores Canciones de 2022 con ‘Read Your Mind‘, y últimamente ha viralizado el tema ‘Nonsense‘ del mismo disco ‘emails i can’t send‘, acaba de ganarse nuestros corazones para siempre con sus elecciones.

Por un lado, ha interpretado una versión de Harry Styles, y la canción escogida no ha sido ‘As It Was’ sino ‘Late Night Talking’. Por otro, ha realizado una versión en vivo del hit ‘Nonsense’ que está dando mucho que hablar. Primero se compartió su versión en Youtube como suele hacerse, pero después la BBC ha decidido borrarla. El problema es que el final de la canción contenía una pequeña improvisación que parecía inofensiva pero no lo era. El añadido, como se puede escuchar en un tuit bajo estas líneas, fue: “How quickly can you take your clothes off, pop quiz / I’m American I am not British / so BBC it stands for something different / This live lounge just so lit because I’m in it”.

- Publicidad -

Lo cual podríamos traducir así: «¿Cómo de rápido podrías quitarte la ropa? / Soy americana, no británica, así que para mí BBC significa otra cosa / Este Live Lounge prende solo porque yo estoy dentro».

¿Se han enfadado los directivos de la BBC porque ha hecho una referencia a la decadencia del formato? Para nada. Lo que parece haberles mosqueado es el significado americano de BBC. Hay mucho cachondeo en Twitter sobre a qué corresponden las siglas BBC en Estados Unidos, y según el Urban Dictionary, la palma se la lleva «big black cock», lo que podemos traducir como «rabazo negro».

- Publicidad -

Sin esperanza para la cadena por que la gente recuerde a partir de ahora que la BBC es una «British Broadcasting Corporation», su decisión de borrar el vídeo va a dar la vuelta al mundo, cuando de otra forma seguramente hubiera pasado desapercibido. Un nuevo caso de «efecto Barbra Streisand» de los que tanto gustan de estudiar las Universidades.

Here it is for anyone who wants to hear it x pic.twitter.com/fLEa8whRXB — alex (@keanutaylors) February 26, 2023