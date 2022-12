El pop es impredecible, y Sabrina Carpenter lo ha comprobado este año. Después de publicar cuatro singles de ‘emails i can’t send’, su último disco, la cantante estadounidense ha empezado a petarlo con otro tema de manera «espontánea», por lo que naturalmente se ha convertido en el quinto single del álbum de manera obligada.

‘Nonsense’ era el tema de ‘emails i can’t send’ que recordaba a Ariana Grande, y ya es su single más escuchado en Spotify. Entrecomillamos «espontánea» porque no hay nada espontáneo en la era de las playlists: ‘Nonsense’ está sonando más porque ha sido incluida en más listas de reproducción, lo cual está provocando un efecto dominó: cuanto más suena, en más playlists aparece. Sin embargo, ‘Nonsense’ no funcionaría si no fuera una buena canción, y desde luego lo es.

Como beneficiada por la ausencia de Ariana en el pop actual, Sabrina está empezando a convertir ‘Nonsense’ en el hit comercial que merecía ser desde el primer momento. Se trata de un pegadizo tema de R&B-pop que no puede estar más lleno de ganchos, desde el puente «but I can’t help myself» a esa estrofa medio rapeada («I’m talking all around the clock»), pasando por ese final en que Sabrina directamente reconoce: «esta canción es más pegadiza que la varicela» y «me he levantado y he pensado: voy a escribir un hit». Bingo.

Mientras ‘Nonsense’ funciona gracias a su buen posicionamiento en playlists -esta misma semana ha registrado su mejor día de streamings y hay que recordar que el disco salió en julio-, Sabrina le da nueva vida de otras maneras: la versión acelerada se ha medio viralizado en TikTok y, ahora, ha dado a la canción una pátina navideña y la ha transformado en una especie de villancico.

A ‘A Nonsense Christmas’ le ha metido cascabeles y referencias al árbol de Navidad, la chimenea… pero, sobre todo, de lo que va ‘A Nonsense Christmas’ es del «pedazo de paquete» de Santa Claus y de sus «grandes bolas de nieve». No hace falta decir mucho más, solo que los «hoe hoe hoe» en este caso tienen otro sentido y que a Sabrina el espíritu navideño se le ha manifestado de otra manera.