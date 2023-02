Kali Uchis condena el consumo de alcohol y sus «energías demoníacas»

En la víspera del lanzamiento de su tercer disco, Kali Uchis ha decidido cargar contra el consumo de alcohol en sus Stories de Instagram. La cantante de ‘telepatía’ ha pedido a sus seguidores que dejen de tomar bebidas alcohólicas, ya que pueden atraer «energías demoníacas».

Últimamente, la cantante colombiana ha estado compartiendo en redes su transformación hacia una vida más saludable. Esto culminaba ayer en una Story de Instagram que comenzaba con la petición de «por favor, parad de beber alcohol»: «Hay consecuencias espirituales y nadie me puede convencer de lo contrario», comenzaba de forma decidida Uchis. En las siguientes líneas, esta hablaba sobre el origen de la palabra «alcohol», que aseguraba que en árabe se traduciría como «licor comecuerpos» (en realidad se usaba para describir un cosmético de antimonio usado para pintarse los ojos).

Uchis continuaba explicando que al consumir la sustancia, esta «extrae la esencia del alma, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a frecuencias bajas y energías demoníacas», y alejándonos de «nuestro yo más puro». El comunicado, de corte espiritual, terminaba con un giro conspiratorio: «Por eso mismo es legal, quieren que os convirtáis en alcohólicos, de verdad».

Unas horas después, Kali Uchis se abría en Twitter, revelando que lleva «10 meses sobria»: «Llevo fumando y bebiendo desde los 12 años, incluso tuve una intoxicación etílica y casi muero a los 17, así que es algo importante para mí, gracias», concluyó la cantante.

‘Red Moon In Venus’, el anticipado tercer LP de Kali Uchis, estará disponible este mismo viernes 3 de marzo en todas las plataformas y ya hay disponibles dos singles: la preciosa ‘I Wish You Roses’ y ‘Moonlight’, la más reciente.

Kali Uchis condemns the use of alcohol in new Instagram story:

“Please stop drinking liquor !!! by consuming it into the body, it extracts the very essence of the soul, allowing the body to be more susceptible to LOW frequencies & even demonic energies” pic.twitter.com/4IxxrwuPDh

— Pop Crave (@PopCrave) February 28, 2023