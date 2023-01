Kali Uchis acaba de confirmar las conjeturas que lanzábamos tras el lanzamiento de su último single, ‘I Wish you Roses’. El tercer LP de Kali Uchis será en inglés, se titula ‘Red Moon In Venus’ y sale el próximo 3 de marzo. Además, Uchis ha dado a entender que, aparte de los dos que ya había confirmado, tiene otro tercer disco entre manos… ¿en francés?

En el teaser que la colombiana ha subido a redes vemos el punto de vista de la cantante de ‘NO HAY LEY’, que está sentada frente a un televisor, al mismo tiempo que se escucha de fondo un adelanto de una canción inédita. En la pantalla, vemos un menú de selección de idiomas vintage, de televisor antiguo, en el que aparecen el inglés, el español y el francés.

Ya sabíamos que Uchis iba a lanzar un disco en español y otro en inglés, pero lo del francés no lo habíamos visto venir. Podría ser simplemente un añadido para despistar o podría ser la confirmación de que, en algún momento, Kali Uchis lanzará un disco en francés. Finalmente, la cantante selecciona el inglés y se revela el título del disco, ‘Red Moon In Venus’, que será la continuación de ‘Sin Miedo (del amor y otros demonios)’ y ‘Isolation’.