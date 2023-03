Rosalía en los Billboard: «Lana Del Rey, te quiero»

Esta noche se ha celebrado la gala de los Billboard Women in Music, que ha distinguido a algunas de las artistas femeninas destacadas de la industria. Entre ellas se encuentra Lana Del Rey, que ha sido premiada por su «talento visionario». En su discurso, Del Rey ha reconocido a otras dos artistas que se encontraban en la sala, Olivia Rodrigo («no puedo creer estar sentada al lado de la persona que ha escrito ‘drivers license’) y SZA («la primera vez que te escuché supe que quería conocerte»). Además, ha dado las gracias por el reconocimiento que recibe actualmente, porque «hace 14 años, cuando saqué mi primer disco, las aguas eran menos cálidas», y ha dicho que se siente «feliz».

Otras artistas premiadas tampoco han dejado pasar la oportunidad de mencionar a sus compañeras. Rosalía, distinguida con el premio a Productora del año, ha explicado cuán difícil y laborioso es este trabajo, porque «mientras tus amigos están fuera comiendo algo rico, teniendo sexo o en definitiva viviendo la vida, tú te pasas 15 horas en un estudio sin ventanas buscando el sonido de una batería». La «MOTOMAMI» ha dedicado su premio a todas las mujeres productoras que vendrán y ha gritado «Lana Del Rey, ¡te quiero!» antes de abandonar el escenario.

La mujer de la noche, sin embargo, ha sido SZA, la Mujer del año para Billboard. No cabe duda viendo el éxito de ‘SOS‘, que lleva meses en el número 1 de la lista de álbumes estadounidense. SZA ha improvisado su discurso in situ y ha declarado que «la seguridad es una cosa que se le impone a los artistas en esta industria». Además, ha dicho que ella quiere «hacer algo más en la vida que música, quiero servir a mi comunidad», y ha celebrado que todas las mujeres presentes en la sala podrían haber recogido su mismo premio.

Ha habido más premiadas durante la ceremonia, entre ellas Ivy Queen, que ha recogido el premio Icono de la mano de Bad Bunny, que ha dado la sorpresa de la noche apareciendo en la gala, cuando no se le esperaba. También han sido homenajeadas Becky G (Impact Award), Doechii (Rising Star), Kim Petras (Chartbreaker), Lainey Wilson (Rulebreaker) y TWICE (Breakthrough Artist).

Rosalía is the first-ever recipient of the Producer of the Year award at the Billboard Women in Music. #BBWomenInMusicpic.twitter.com/0MDJluxupE

— 🌸 (@badgalxrosi) March 2, 2023