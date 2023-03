Slowthai se fuerza a sí mismo a ser feliz en ‘Feel Good’

Slowthai lanzaba recientemente su tercer disco, ‘UGLY’ (U Gotta Love Yourself), como un ejercicio de introspección que ha resultado ser su álbum más orgánico y natural hasta la fecha, tanto en lo lírico como en lo musical. Tras el lanzamiento de ‘Selfish’, el abrasivo single en el que el Thai habla sobre la necesidad de amarse a uno mismo, el rapero de Northampton sacó ‘Feel Good’. Esta se erige como su segunda colaboración con Shygirl, presente en los coros, y como la Canción del Día.

En contraste al tono oscuro y reflexivo de ‘Selfish’, ‘Feel Good’ propone ser un mantra para esos momentos en los que uno se siente «como una mierda» y la única manera de animarse es repetir decenas de veces lo contrario: «Me siento bien». En ‘UGLY’, Slowthai se adentra musicalmente en los sonidos duros del punk y del rock más violento, y ‘Feel Good’ sigue esa línea, aun teniendo la estructura de «una canción repetitiva de pop», sin ser una canción de pop.

- Publicidad -

Slowthai cuenta que cuando grabó este tema su estado de ánimo no tenía nada que ver con lo que canta y que creó ‘Feel Good’ para forzarse a sí mismo a sentirse bien, tal y como expresa en el refrán de la canción («Estoy tan feliz que me duele profundamente en las entrañas»). En el único verso que hay, el rapero convertido en cantante de punk habla sobre vivir eternamente «como si alguien hubiera muerto» y sobre «encontrar una luz» en la oscuridad. Al final, llega a la conclusión de que, pese a que todo no sea tan agradable como «cerezas y tarta», hay que intentar mirar el lado positivo.

Para variar, el vídeo musical de ‘Feel Good’ sí que es bastante agradable. Este muestra a Slowthai sorprendiendo a 35 de sus fans mientras escuchan el nuevo tema por primera vez. El videoclip ya merece la pena solo por la cara que se les queda al ver al británico entrar en su habitación sin avisar, y sin parar de bailar en ningún momento. Hay de todo, desde reacciones divertidas hasta momentos ‘cute’.

- Publicidad -

Si todavía hay dudas con el último disco de Slowthai, este contó en el podcast de The Fader que ‘UGLY’ tiene la bendición de Frank Ocean: «Él es de las pocas personas a las que les puse el disco y me hizo sentir que estaba emocionado. Y es alguien cuya opinión respeto al máximo».