David Byrne con dedos salchicha y otras Fotos Que No Debiste Perderte en los Oscars 2023

Los Oscars 2023 han dejado el habitual desfile de looks de alfombra roja, lo que ha incluido la esperada llegada de Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz por ‘Blonde‘; Lady Gaga y Rihanna, nominadas por separado a Mejor Canción; Janelle Monáe o Nicole Kidman, que ha recibido comparaciones con Avril Lavigne. Gaga, por cierto, ha sido noticia por ayudar a un fotógrafo que se había caído.

Pero quizá el look más sorprendente de la noche ha sido el de David Byrne cuando ha salido a interpretar su canción nominada para la favorita ‘Todo a la vez en todas partes‘.

Mimetizándose con uno de los momentos más icónicos de esta película, durante la presentación de ‘This Is a Life’ se ha sacado de la manga los ya icónicos «dedos salchicha». Eso sí, no ha estado por allí Mitski para acompañarle, sino que lo han hecho la actriz nominada Stephanie Hsu y Son Lux.

Son Lux, Stephanie Hsu and David Byrne perform ‘This Is A Life’ from ‘Everything Everywhere All at Once’ at #oscars2023 #oscars #oscars95 pic.twitter.com/sZmXTY9Ee7 — #Oscars2023Updates (@FarOutCinema) March 13, 2023

Best Actress nominee Ana de Armas is gorgeous at the #Oscars. https://t.co/ESbPYqrUFK pic.twitter.com/CnoPN0JUGK — Variety (@Variety) March 12, 2023

Fazendo cosplay da Avril Lavigne, Nicole Kidman no red carpet do #Oscars . pic.twitter.com/35YiOLorN0 — xPotion (@xpotionpop) March 12, 2023