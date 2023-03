Lady Gaga se suma a los Oscars 2023

Esta noche se celebra la 95ª edición de los Oscar con la loquísima ‘Todo a la vez en todas partes’ partiendo como favorita. ‘Los Fabelman’, ’Tár’ y la irregular ‘Almas en pena de Inisherin’ también está entre las nominadas, mientras la nueva ‘Avatar’ y ‘Top Gun: Maverick’ pelean por los premios técnicos.

En cuanto a la categoría de Mejor Canción, Lady Gaga ha confirmado su presencia en el último minuto para interpretar ‘Hold My Hand’. Ya estaba confirmada Rihanna para cantar la balada ‘Lift Me Up’, y también veremos a Diane Warren junto a Sofia Carson. ’Naatu Naatu’ de ‘RRR’ tratará de repetir su éxito en los Globos de Oro, donde se hizo con el premio a Mejor Canción. Lenny Kravitz hará el homenaje In Memoriam.

- Publicidad -

- Publicidad -