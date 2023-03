Rihanna cumple en los Oscars; Lady Gaga opta por la sencillez; «Naatu Naatu» vence

Todas las nominadas a Mejor Canción de los Oscars 2023 han sido interpretadas en vivo en la ceremonia de una manera o de otra. Diane Warren, la eterna nominada ignorada por la Academia, se ha hecho acompañar por Sofia Carson para ‘Applause’, el tema de ‘Tell It Like a Woman’.

David Byrne ha dado la nota con los dedos salchicha de ‘Todo a la vez en todas partes’ y ‘Naatu Naatu’, que ya triunfó en los Globos de Oro, ha hecho alarde de su viralidad en TikTok.

Pero todos los ojos estaban puestos en Rihanna y Lady Gaga. Gaga se presentaba a sí misma, explicando las razones que la llevaron a escribir ‘Hold My Hand’ delante de toda la audiencia. La otrora portadora de un vestido de carne ha apostado en este caso por una actuación minimalista al máximo, desarrollada sin maquillar, de negro y con un montón de primerísimos planos.

Lástima que la canción nunca acompañara demasiado. O quizá el legado de ‘Take My Breath Away’ de la ‘Top Gun’ original era más que pesado.

Rihanna optaba por un escenario más complejo y nutrido de colaboradores y coristas para interpretar la bonita balada para ‘Wakanda Forever’, ‘Lift Me Up’. Una actuación correcta que no podía con el huracán «Naatu Naatu», que finalmente se hacía con el Oscar a Mejor Canción para ‘RRR’.

Uno de los ganadores M. M. Keeravani ha recordado los tiempos en que escuchaba a los Carpenters, dedicando su tiempo a entonar un fragmento de ‘Top of the World’. Os dejamos con los vídeos de las actuaciones, que desde luego ayudan a entender el éxito del fenómeno «Naatu Naatu».

Son Lux, Stephanie Hsu and David Byrne perform ‘This Is A Life’ from ‘Everything Everywhere All at Once’ at #oscars2023 #oscars #oscars95 pic.twitter.com/sZmXTY9Ee7 — #Oscars2023Updates (@FarOutCinema) March 13, 2023