Justin Bieber cancela los 80 conciertos restantes de ‘Justice World Tour’

La gira Justice World tendría que haber llegado a España el pasado mes de enero. Las cosas empezaron a pintar mal cuando Justin Bieber aplazaba parte del tour a finales del pasado año por problemas de salud. En concreto derivados del Síndrome de Ramsay Hunt que sufre, que le provoca parálisis facial. Doctor Music enviaba un mail en octubre indicando que la gira era aplazada y que se informaría de las nuevas fechas.

En estos últimos días de febrero, en cambio, se ha comunicado la cancelación del tour. Las personas que compraron sus entradas han debido de recibir un mail con las indicaciones para la devolución de las mismas. Según ha podido saber JENESAISPOP en contacto con la promotora, la cancelación de la gira es definitiva.

- Publicidad -

La gira presentaba especialmente los temas tanto de su disco ‘Changes’ como de ‘Justice’, de los que se han extraído hits como ‘Intentions’, ‘Ghost’ y ‘Peaches’. Todas formaban parte de un repertorio de unas 24 canciones en el que no faltaban ‘Where Are Ü Now’, ‘What Do You Mean?’ o ‘Sorry’.

El tour, que comenzó el 18 de febrero de 2022, pudo llegar a constar de 49 conciertos, casi todos en Norteamérica, antes de la cancelación que deja a Justin Bieber sin ingresar decenas de millones de dólares en recaudación. Unos 85 conciertos figuran como cancelados en la Wikipedia sumando fechas en Europa, Asia, África, Oceanía y América.

- Publicidad -