Justin Bieber cancela su gira mundial, incluido España

Justin Bieber ha vuelto a cancelar su gira mundial por problemas de salud. Si hace unos meses, el pasado junio, comentaba que debido a una parálisis facial no podía continuar con las presentaciones de su disco ‘Justice’, los mismos problemas de salud han vuelto a sacudirle.

La dolencia que padece Justin Bieber es el síndrome de Ramsay Hunt. Así lo explica de nuevo: “A principios de año, hice pública mi batalla con el síndrome de Ramsay Hunt, por el que mi cara se ve parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar mi gira norteamericana presentando ‘Justice’”.

- Publicidad -

Continúa: “Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, fui a Europa en lo que era un esfuerzo por continuar con el tour. He hecho 6 conciertos, pero me ha conllevado un gran peaje. Este fin de semana, he tocado en Rock In Rio y di todo lo que tengo a la gente de Brasil. Después de salir del escenario, el cansancio me pudo y me he dado cuenta de que tengo que hacer que mi salud sea la prioridad ahora mismo. Así que voy a tomarme un descanso de hacer giras por el momento. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y recuperarme”.

Justin Bieber ha podido hacer 42 conciertos en total, casi todos en Estados Unidos. La gira cancelada pasaba por Latinoamérica, Sudáfrica, Asia y Australia a lo largo de todo el otoño y volvía a Europa en enero, febrero y marzo. Las fechas españolas, anunciadas hace casi un año, eran el 23 de enero en Madrid y el 25 de enero en Barcelona. De momento, el artista no ha concretado si el tour se retomará en algún momento, si bien parece demasiado ambicioso y largo como para ser asumido.

- Publicidad -