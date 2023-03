C. Tangana será el autor del himno del Celta por su centenario. Así lo ha confirmado el icónico Club de Fútbol de Vigo en sus redes sociales. Allí, la cuenta del Celta ha compartido la imagen de una lona oficial desplegada sobre un edificio que muestra la captura de pantalla de un tuit que C. Tangana envió en 2021, ofreciéndose a escribir dicho himno. Con su réplica «¡Dálle, Pucho!», el Celta ha confirmado definitivamente la elección de C. Tangana.

El mensaje de Pucho respondía a una encuesta en la que Radio Vigo proponía cuatro nombres que podían firmar el himno del Celta, los de Iván Ferreiro, Siniestro Total, Carlos Núñez y Tony Lomba y Eladio. El autor de ‘Ídolo‘ echó su ficha y ha funcionado. El año pasado, el cantante declaró que si la afición no estaba de acuerdo, no seguiría con el proyecto. Sin embargo, su elección se viene rumoreando desde entonces.

La elección de C. Tangana es lógica no solo por la publicidad que dará al Celta a nivel internacional. Aunque él se ha hecho llamar El Madrileño y ha puesto la cultura madrileña en el mapa global, casi toda su familia es de Galicia. De hecho, él es celtista declarado por influencia de su padre, el periodista vigués Antón Álvarez, y Faro de Vigo fue tan lejos de publicar una genealogía llamada «Los ocho apellidos gallegos de C. Tangana» que nombraba a muchos de sus antepasados. Incluso recuperaba un registro de su tatarabuelo, al parecer, el primero de la familia que se mudó a Madrid. A él debemos, en parte, ‘El Madrileño’, uno de los mejores discos de la historia del pop español.

