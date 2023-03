Matthew Herbert crea un trallazo con los huesos de un caballo

Matthew Herbert, el productor que crea la música electrónica más exquisita con objetos cotidianos, autor de discos tan interesantes como ‘Bodily Functions’ o ‘Scale‘, vuelve con nuevo material. ‘The Horse’ es otro de sus proyectos locos, un trabajo creado a partir del «esqueleto de un caballo» que «cuenta la historia de la música desde (la invención) de las flautas de hueso hasta (la llegada de) la música electrónica».

Si la descripción no te acaba de convencer porque no eres fan de la música hecha con esqueletos de animales (cosa rarísima), espera a escuchar el primer adelanto. ‘The Horse Has a Voice’ es un trallazo que nos introduce directos en el corazón de una bacanal ancestral, una orgía desenfrenada de palmas, flautas y percusiones que suenan como mil caballos cabalgando a la vez, o como un ritual pagano que se ha ido de madre.

‘The Horse Has a Voice’, que cuenta con la colaboración del tubista Theon Cross y de la Orquesta Contemporánea de Londres, será la pista 12 de 15 que incluye el largo. La creación de ‘The Horse’ ha tenido lugar en ciudades como Manchester o Beirut o en lugares como una cueva con pinturas rupestres de caballos ubicada en el norte de España. Entre sus colaboradores se encuentra Shabaka Hutchings de Sons of Kemet. Gracias a Ignasi por el aviso en nuestros foros.



