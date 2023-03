Bosque Sonoro confirma a Amaia, Miranda!, La Casa Azul…

El Bosque Sonoro llega a su cuarta edición. Este año, el festival zaragozano se celebrará del 17 al 25 de junio entre las localidades de Mozota y Muel e incluirá en su cartel a Amaia, Miranda!, La Casa Azul, León Benavente y también Ivan Ferreiro, que acaba de publicar nuevo disco. JENESAISPOP es medio colaborador del evento.

Los conciertos principales tendrán lugar entre los días 23 y 24. El viernes contará con actuaciones de La Costa Brava, Iván Ferreiro, León Benavente y Florent y Yo (proyecto del guitarrista de Los Planetas), además de las sesiones de sesiones de Ángel Carmona y y Rialto Dj. El sábado será el turno de Miranda!, Amaia, La Casa Azul y las sesiones de Face Down Down Ass Up, Sweet Drinkz y Ms Von Disko.

El festival volverá a apostar por llevar la cultura a los pueblos vecinos, y este año arrancará el sábado 17 de junio con una fiesta en Mozota y cerrará con un vermú en Muel el domingo 25, con Fajardo, Liniker y DJ Lord Sassafras.

Para la inauguración se ha preparado en la plaza mozotina una jornada desde las 20 horas hasta pasada la medianoche, con una programación aún por descubrir, pero que contará con una de las bandas seleccionadas del programa “Toca y Graba” de Comarca Central y también nombres como Travis Birds. Estos dos actos del programa serán gratuitos y sin aforo.

El abono general del festival tiene un precio de salida desde 50 € y las entradas de día 40 €, a través de la web de El Bosque Sonoro.