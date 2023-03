KILLIN’ CACTUZ no se toman en serio a sí mismos y por eso son tan buenos

KILLIN’ CACTUZ nació en 2021 como el inclasificable proyecto de Adrià González y Nao Albet, quien también es conocido por su faceta actoral tras aparecer en series como ‘Cuéntame cómo pasó’ o ‘Benvinguts a la família’. Juntos, se han propuesto romper toda barrera existente con su música, una ecléctica mezcla de estilos que va desde el hip hop alternativo o la electrónica, hasta el indie o el bedroom pop. Mañana, miércoles 22 de marzo, KILLIN’ CACTUZ actuarán en La Muriel de Barcelona, y no te lo puedes perder.

González y Albet se dieron a conocer con ‘Mixztape’, una colección de tres canciones en las que podemos apreciar ecos de Gorillaz, Tyler, the Creator o James Blake y en las que el dúo catalán hace gala de sus divertidas y distendidas letras. Estas también prueban el lado bueno de no tomarse a sí mismo demasiado en serio. Un ejemplo está en ‘Calypso’, en la que Albet le reconoce a su ex que «después de perderte fue diver comer pussies por doquier», pese a sentirse «como una mierda». Además, se curraron un Tiny Desk falso, en todos los sentidos, en el que presentaron todos los temas del EP.

- Publicidad -

KILLIN’ CACTUZ empezaron a ampliar su sonido con los lanzamientos posteriores, los singles ‘No Me Lokito’, ‘Chicle’ y ‘Lansmv’. En los dos últimos, lanzados en dos días consecutivos el pasado febrero, el dúo expande su ya particular sonido añadiendo a la mezcla elementos propios del hyperpop o la música glitch, sobre todo en la empalagosa ‘Chicle’. Por otro lado, ‘Lansmv’ («Las alas no se me ven»), apodada también como ‘Me jode’, es una interesante observación sobre la absurdez del ser humano que pasa por diferentes géneros hasta culminar con la voz de Pablo Neruda sobre una base electrónica.

La inclasificable pareja actuará mañana en La Muriel de Barcelona a las 19:30, como parte del espacio El Terrat de Oro, caracterizado por celebrarse en la azotea del edificio. Las entradas están disponibles aquí desde 12€, ya que las más baratas ya se encuentran agotadas.

- Publicidad -