Mario Vaquerizo responde a las críticas de Jorge Javier

Como ya hacía Alaska hace una semana, Mario Vaquerizo ha respondido a las palabras que Jorge Javier Vázquez le ha dedicado a él y a su mujer en un artículo de Lecturas.

Jorge Javier había cargado contra Alaska y Mario Vaquerizo a raíz de las inclinaciones políticas del dúo. Bajo el título de «Alaska y Mario, la gran decepción», el presentador de ‘Sálvame’ reprochó a la cantante su colaboración con Federico Jiménez Losantos y al líder de Nancys Rubias su complicidad con Ayuso tras el viral anuncio de la Comunidad de Madrid.

La respuesta de Vaquerizo va en la misma línea que la de Alaska, sin echar mucha leña al fuego, e incluso alude directamente a las palabras de su pareja: «Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo. Jorge Javier está en su derecho de ejercer su derecho, nunca mejor dicho, a opinar. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no, se la respeto y ya está, pero no hay que darle más vueltas», ha declarado el líder de Nancys Rubias, según ha recogido Chance.

Vaquerizo ha dejado claro el poco efecto que han tenido en él las palabras de Jorge Javier: «A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo… pero las opiniones de los demás no me tienen que doler. Hay que respetarlas, simplemente», ha expresado el madrileño, no sin antes parafrasear a Fangoria para dejar la guinda final: «No busquemos más dramas donde no los hay, yo quiero comedias entretenidas».

