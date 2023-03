Madonna será Big Eye, en el disco de Christine and the Queens

Christine and the Queens ha actuado este fin de semana en el BBC 6 Music Festival, en Manchester, y ha estrenado dos de los temas que aparecerán en su nuevo disco, el single ‘To Be Honest‘ y ‘Lick the Light Out’, uno de los cortes en los que participa Madonna. La parte de Madonna puede escucharse aquí a partir del minuto 76 (1 hora y 16 minutos). Es un recitado dramático, susurrado, que da pie a la canción en sí.

Pocos pensaban que Madonna fuera a cantar en ‘Paranoïa, Angels, True Love’ dado que la artista aparece en otros dos cortes del disco. La autora de ‘Madame X‘ interpretará un personaje llamado Big Eye que ilumina al cantante y bailarín francés con su sabiduría.

En una entrevista para BBC, Chris ha explicado que Madonna da vida a un «ser de luz» en su disco, cuyo origen se desconoce. «No sabemos si es una creación de inteligencia artificial, un ángel de verdad o quizás mi madre. Puede que sea yo». El francés ha dicho que la voz de Madonna «atraviesa el disco para ofrecerme la sabiduría que necesito». Cabe recordar que ‘Paranoïa, Angels, True Love’ es la segunda parte de un ambicioso álbum conceptual inspirado en ‘Angels in America’, la obra de teatro de Tony Kushner, de 1991. ‘Redcar les adorables étoiles‘ era la primera parte.

Chris ha contado que a Madonna le encantó el concepto de ‘Paranoïa, Angels, True Love’ cuando se lo explicó «en una arriesgada llamada de Facetime». «Le pregunté, ¿quieres ser la actriz de este extraño musical? ¿Quieres sacar a esa gran actriz que eres?» Madonna aceptó porque «le pareció muy interesante la locura de todo el proyecto». A Chris las frases que Madonna le envió le parecieron «perfectas» desde el primer momento, por lo que se siente en deuda con ella «de por vida».

‘Paranoïa, Angels, True Love’ sale el 9 de junio y os recordamos que Christine and the Queens estará presentándolo en vivo en el Primavera Sound de Barcelona y Madrid.