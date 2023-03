Did you know que hay boda? Lana Del Rey se compromete

Lana Del Rey se ha comprometido con su pareja, el manager Evan Winiker, con el que lleva saliendo un tiempo aunque su relación no se había hecho pública. Billboard ha confirmado la noticia. Winiker también es músico y formó parte de la banda Steel Train, de la que también era integrante Jack Antonoff, productor de los últimos discos de Lana, incluido el que ha sacado esta semana.

El compromiso de Lana puede dar un nuevo significado a las fascinantes letras de ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd‘, en las que Lana se abre en canal hablándonos de su relación con la familia (la suya propia o la que ha sido incapaz de crear), de sexo sin amor o de religión. Algunas de las canciones más personales de su repertorio, como ‘A&W’ o ‘Fingertips’, se hallan en este disco. «¿Quieres hijos? ¿Quieres casarte conmigo?» es una frase de ‘Sweet’.

El noveno álbum de Lana, uno de los mejores de su carrera, y ya es decir, va a ser número 1 de álbumes en Reino Unido, pero no en Estados Unidos, donde se espera que entre en el tercer puesto. Es el Disco de las Semana en estas páginas.

«Did you know» también es uno de sus trabajos más oscuros. Como explica mi compañero Sebas: «Lana del Rey parece en ese momento de la vida en que te preguntas qué has andado haciendo contigo misma durante décadas … La muerte o la amenaza de la misma desde luego es un tema en todo el álbum, no solo respecto a su familia … En la canción que titula su 9º álbum hay belleza, hay anhelo, hay desesperación, hay (otra vez) una triste falta de autoestima».

Las relaciones de Lana han sido bastante comentadas en redes. La propia Lana se «vengó» de su ex novio policía, Sean Larkin, colgando el único póster promocional de «Did you know» en Tulsa, de donde es él. Ella declaraba que «es personal». Después se supo que estaba saliendo con Jack Donoghue, cantante de SALEM: la imagen en que posan juntos delante de un centro penitenciario ha sido carne de memes.