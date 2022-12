Lana Del Rey trolea a su exnovio con la promo de su nuevo disco

Solo existe un cartel promocional del próximo disco de Lana Del Rey, ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’, y está en Tulsa. La razón es simple, resulta que Tulsa es la ciudad natal de su ex, Sean Larkin.

Así lo ha explicado la propia artista en su cuenta privada de Instagram (@honeymoon), en la que ha subido un selfie con el cartel de fondo y con esta caption: «Solo hay uno y está en Tulsa». En la sección de comentarios la cantante neoyorquina ha explicado muy brevemente por qué ha elegido la ciudad de su exnovio para mostrar el cartel: «Es. Personal.».

Naturalmente, a los fans de Lana les ha encantado esta decisión y han aplaudido a la cantante por esta elegante muestra de venganza. Una usuaria de Twitter apuntaba, muy acertadamente, que «Lana Del rey poniendo un solo cartel de su disco en la ciudad de su exnovio para postearlo después es muy Lana Del Rey». Otros fueron más allá y se dieron cuenta de que la canción que pone título al disco fue lanzada el 7 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños del mismo exnovio.

Lana anunció a principios de este mes que su nuevo disco saldría el próximo 10 de marzo bajo el nombre de ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ y el primer single, del mismo nombre, ya está disponible.

lana del rey putting up just one billboard for her album in her ex boyfriends city and then posting about it is so lana del rey pic.twitter.com/JVWD84lLXc — terrence (@honeym0000n) December 19, 2022