Recientemente, Björk hablaba en contra de Spotify en una entrevista con El País: “Tienes que escoger las batallas que luchas. ¿Has visto sus cifras? Creo que la gente debería pagar más por Spotify, que Spotify debería pagar más a los artistas y que las discográficas deberían aumentar los porcentajes de los artistas” eran sus declaraciones.

Santiago y Luis Auserón, hermanos y fundadores de Radio Futura, se han sumado a la misma denuncia en un informe publicado hace unos días, en el que hablan duramente en contra de las grandes discográficas y las plataformas de streaming. En su texto, publicado el pasado 23 de marzo, los zaragozanos critican la «injusta retribución» que reciben los artistas en los acuerdos entre plataformas y sellos y argumentan que el contexto digital favorece solo «los productos más comerciales» y que «se ha transformado en un freno para la actividad artística y para la evolución cultural de nuestra sociedad».

En el texto, los hermanos Auserón acercan una propuesta, que se renegocien los contratos previos al asentamiento de las nuevas plataformas digitales, en beneficio económico de los artistas. Plantean que las discográficas ya no ejercen tanto de «productoras fonográficas» como de «distribuidoras digitales» y que es «claramente injusto» que en el contexto digital artistas y sellos mantengan el mismo reparto de ganancias acordado hace décadas, cuando se vendían muchos más discos.

El texto de Radio Futura concluye: «Nos sentimos en el derecho y en la obligación de iniciar una defensa decidida de nuestros intereses como artistas y de la libertad de criterio de los consumidores, especialmente de los más jóvenes, promoviendo un debate público en torno a estos temas que alcance amplio apoyo de nuestro sector en España».

La respuesta de Promusicae

Promusicae, asociación que representa a la industria discográfica de España, ha contestado al comunicado de Radio Futura defendiendo a los sellos. Promusicae disputa la insinuación de los hermanos Auserón según la cual las discográficas imponen a los artistas una manera de proceder en su carrera, en pos del éxito inmediato. «Las relaciones de los artistas con sus compañías se establecen en un entorno de negociación libre y altamente competitivo que permite al artista elegir en qué términos quiere establecer, si es que quiere hacerlo, su relación con una compañía discográfica o un distribuidor digital con total capacidad de elegir en qué términos se conducirá su relación contractual. No es posible, por tanto, hablar de un ‘mercado’ que impone sus condiciones a los creadores».

Promusicae afirma que «los productores de música han demostrado su compromiso para ayudar a los artistas con los que colaboran a lograr que alcancen todo su potencial creativo y comercial en su carrera» y que «para ello las compañías discográficas invierten e innovan constantemente para adaptarse a las nuevas tecnologías y nuevas formas de consumo de música». Promusicae defiende que «nunca la música había sido tan democrática, demostrando que triunfa lo que el público demanda (venga del mercado local, o del internacional)», y que «en la actualidad la música está más interconectada que nunca en un entorno global, y cualquier artista, de cualquier estilo musical, y producido por una compañía multinacional, independiente o autoproducido puede triunfar a escala mundial, como podemos comprobar en los distintos canales de venta o consumo de música».

Ante la propuesta de Radio Futura, Promusicae indica: «En el caso de artistas con carreras iniciadas hace ya años, nos consta que los sellos discográficos renegocian y actualizan los contratos acordados en épocas previas a la irrupción digital, para balancear el equilibrio entre las partes y que todas ellas logren los beneficios justos por su trabajo … En la actualidad hay compañías discográficas que están aplicando la política de no aplicar saldos no recuperados (anticipos otorgados) a artistas firmados antes del año 2000 y que no hayan recibido adelantos desde entonces».