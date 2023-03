RFTW: boygenius, Triángulo, Melanie Martínez, Georgia…

En el último día de marzo son varios los lanzamientos destacables que se ponen en circulación. Entre ellos se encuentra el debut largo de boygenius, el supergrupo formado por Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus. También se editan discos de Melanie Martínez, Yung Beef, The New Pornographers, James Holden, The Hold Steady, Deerhoof, Chlöe…

Abre la playlist el single de Vicco, y en una vena bailable continúa ‘Los Ángeles‘ de Aitana, que ya hemos comentado. Además, vuelven artistas favoritos del site como Triángulo de Amor Bizarro -que entregan un balazo punk que no llega a los 2 minutos- o Georgia.

Entre los lanzamientos que puedan dar para hablar en los próximos días está ‘Chanel’ de Becky G con Peso Pluma, que confirma que la música regional mexicana está de moda. Jisoo lanza ‘Me’ y no cabe duda que logrará un gran éxito. Anaju presenta uno de sus producciones más electrónicas.

Además de la nueva música de GAZZI y Tyler, the Creator que ya hemos repasado, hay singles de Jessy Lanza, Bebe Rexha, DELLAFUENTE, Khalid, Cariño, Purple Disco Machine, CARLANGAS, Ellie Goulding, Samuraï, Tones and I, Pimp Flaco, Ptazeta, Crawlers…

«Ready for the Weekend» encontrarás ya lo nuevo de Surfin’ Bichos, ABRA, Paula Koops, The Beths, Miki Núñez, Overmono, Safree, NOIA… y una curiosidad: Kygo vuelve con un remix de ‘Say Say Say’, el single de Paul McCartney y Michael Jackson.