Aitana también peca en la orgiástica ‘Los Ángeles’

Aitana había dejado caer que en breve anticiparía una nueva era “alfa” en la que se entregaría a los ritmos house. El teaser parecía inspirado en la música de ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé.

Esta noche se ha estrenado finalmente el sencillo ‘Los Ángeles’ acompañado de una fiesta «segura para todxs» y al final no es tan Beyoncé, como parece influido por el techno, el trance e incluso La Ruta. El tema se llama en efecto “Los Ángeles” porque “Los Ángeles también pecan”, pero también podría llamarse “Otra noche más”. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

- Publicidad -

La letra apela a la física y a la química en uno de los textos más sexuales de Aitana: la referencia a «la manzana», «cuanto más me comes, más me gusta», besos a escondidas… y cosas así. Por su parte, el vídeo es uno de sus más oscuros, orgiásticos y LGTB+, mientras su voz suena más bien susurrada.

Curiosamente Aitana no ha trabajado en este tema con nuevos productores, sino con dos habituales como Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Los productores de ‘Despacito‘ parecen estar pendientes de otras tendencias, en una escena reggaeton cada vez más saturada.



- Publicidad -