Alien Tango canta a la amistad con un poco de roce en la gloriosa ‘BFF’

El artista español asentado en UK Alien Tango publica su esperado gran disco el próximo 12 de mayo, del cual ha presentado varios adelantos, como ‘1000 Years‘, que ya destacamos el año pasado, o ‘Lemme Go’. El largo se llama ‘Kinda Happy, Kinda Sad’, pero en sus mejores momentos es más bien «happy». Es el caso de ‘BFF’, que es nuestra «Canción del Día» para este sábado.

Oficialmente, ‘BFF’ es «un homenaje al amor, a la amistad y al indie pop de finales de los 2000s». of Montreal de nuevo puede ser una referencia, pero es MGTM la banda que aparece citada como referencia en la nota de prensa, y es bastante comprensible. Estamos hablando de la versión vitalista del grupo anglosajón, pues esta canción es una de las producciones más bailables de Alien Tango. También es atemporal gracias a unas cuerdas sintetizadas que emparentan con los clásicos de la música disco, mientras el espíritu de superación conecta también con el soul.

- Publicidad -

Respecto a la letra, es un canto a la perdurabilidad de la amistad, ciertamente, aunque con derecho al roce: «no hay razón para que no podamos estar juntos, seremos los mejores amigos pare siempre, haremos el amor o lo que sea».

El álbum será también, en sus propias palabras, «la culminación de un largo, largo proceso de autoaprendizaje y descubrimiento. He viajado lejos. Muy lejos de mi casa, un pueblo del sur de España, debido a la falta de oportunidades allí, y me he enseñado a mí mismo a tocar todos los instrumentos, grabar, mezclar, diseñar portadas, editar vídeos y un sinfín de cosas más». Cuenta que, desde que aprendió a hacer música con el ordenador, no ha podido parar, y que han sido hasta 30 las canciones compuestas para este álbum. Ha descartado 18.



- Publicidad -