Alien Tango te maravilla de 1000 maneras en ‘1000 Years’

«¿Dónde está Alien Tango?», nos preguntaba alguien en Instagram cuando presentábamos nuestra playlist con las mejores canciones de octubre. Y tenía razón. El proyecto de Alberto García que hemos venido compartiendo durante los últimos años (aquel disco para TikTok, sus experimentos culinarios) ha publicado una de sus mejores grabaciones en recientes semanas. ‘1000 Years’ es nuestra Canción del Día para este domingo.

El que supone un avance de su primer disco, ‘1000 Years’, es la típica producción mutante de Alien Tango. Primero parece una grabación alegre de Belle & Sebastian, una de la era pop de ‘The Life Pursuit’. Después retrocede al Brit Pop, incorpora falsetes y después, a los 2 minutos, se ralentiza y muta cual grabación de of Montreal. Recuerda entonces mucho a las locas sonoridades de estos, ¿o acaso estamos escuchando una suerte de villancico underground? La letra luce tan optimista como la melodía, resultando una de sus grabaciones típicamente edificantes.

El artista, que ha pasado por Primavera Sound, BBK Live, FIB, SXSW o Eurosonic, ha fichado por el sello británico Republic of Music y lleva 2 años preparando su disco de debut. Esto detallaba este verano cuando presentaba otro tema llamado ‘workinonit’ que NO irá en el álbum: «Dos malditos años levantándome de la cama para volver a grabar las tomas vocales por decimoquinta vez u obsesionarme con la cantidad de reverb que necesita el bombo y con que todo el mundo lo note. En algún momento estuve tan cerca pero tan lejos de terminar que pensé que me quedaría en ese bucle interminable de perfeccionismo tóxico hasta que el sol explotara, deseando haber tomado otras decisiones en la vida».

‘1000 Years’, por su parte, es la primera canción que escribió para ese álbum debut que se aproxima sin fecha de edición, y Alien Tango revela ya que será la última de la secuencia. En el proceso de creación, ha ido más bien desde ese final hacia atrás. Describía: «es una canción de amor hacia todo, alimentada por la angustia existencial pero encontrando un momento de luz: todo podría durar un segundo o mil años, y no importa, lo que importa son la infinidad de posibilidades contenidas en el momento actual.



