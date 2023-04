The Cure logran la cancelación de 7.000 entradas fraudulentas

Continúa la batalla de The Cure contra los precios abusivos de Ticketmaster y la reventa de entradas. Robert Smith ha seguido en contacto con el portal estadounidense y ha vuelto a traer buenas noticias a sus seguidores, al comunicar que Ticketmaster ha cancelado la venta de 7.000 entradas de conciertos de The Cure en América del Norte fraudulentas, generadas de 2.200 pedidos. Eran entradas adquiridas ilegalmente a través de cuentas falsas o suministradas en sitios de reventa secundarios.

Smith, además, ha compartido un dato curioso. «Una fuente fiable» le ha confirmado que entre el 40 y el 50% de las entradas de la gira de The Cure en América del Norte disponibles en reventa sitios no oficiales proceden «de solo cinco conciertos en Colorado, Illinois y Nueva York», tres de los estados que más protegen a los revendedores y a los que Smith ya había criticado. El británico ha pedido a sus fans que solo compren entradas de reventa en sitios oficiales que no permitan vender boletos a precios superiores al original.

- Publicidad -

En otro mensaje, Smith ha llamado a la reflexión: «Esta conversación sobre Ticketmaster no viene de la nada… Lo que se tiene que cambiar es este sistema que antepone el dinero por delante de las personas».

Ante la debacle vivida con las entradas de Taylor Swift o Madonna, The Cure se ha convertido en uno de los grupos más comprometidos con cambiar el sistema actual de venta de tickets. Hace unas semanas el grupo autor de ‘Disintegration’ denunció el elevado precio de los gastos de gestión de Ticketmaster, que podían doblar el del precio de la entrada, y consiguió que el portal devolviera dinero a sus fans.

- Publicidad -

En cuanto al nuevo disco de The Cure, una semana más, desgraciadamente, seguimos sin noticias concretas.