Anitta y Warner parten peras

Anitta comenzaba este año arremetiendo contra su discográfica Warner, a la que acusaba de no confiar en ella ni promocionarla lo suficiente. Cuando un fan la animaba a dejar esta discográfica, la cantante respondía que no podía por el contrato leonino que había firmado en su juventud.

En concreto, Anitta acusaba a Warner de no tener paciencia con las canciones que necesitan cocinarse a fuego lento, de guiarse demasiado por lo que es un hit inmediato y de estar obsesionado con TikTok. Además, afirma que le dijeron que ‘Envolver’ nunca tendría éxito si no incorporaba un featuring. Al final, fue más exitosa la versión sin featuring, que la versión con featuring, que quizá ya no recuerdes que era con Justin Quiles. El tema original fue top 1 mundial.

Ahora Warner y Anitta emiten un comunicado conjunto informando del fin de su relación: “Tras once años de una alianza de éxito, decidimos seguir caminos separados. A Anitta le gustaría agradecer al equipo de Warner Music su apoyo, y el equipo de Warner le desea a Anitta lo mejor para el futuro”.

Un texto escueto y aséptico que no tiene nada que ver con lo que Anitta explicaba hace unos meses: «Si hubiera una multa que pagar, ya habría subastado mis órganos para salir del contrato, sin importarme lo caro que fuera. Desafortunadamente, esa multa no existe. Cuando eres joven y no estás informada, debes prestar más atención a las cosas que firmas. Si no lo haces, pagarás por tu error toda tu vida».

El futuro nos revelará si en esta nueva era, en el sello que sea, deja álbumes más concretos que el irregular ‘Versions of Me‘, que Anitta estuvo cocinando durante años y tenía, efectivamente, unos cuantos featurings que poco aportaban.